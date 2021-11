Vous pouvez désormais précommander la plus grande amélioration de GeForce Now depuis des années

Avant aujourd’hui, seuls les membres fondateurs et prioritaires pouvaient pré-commander

Les précommandes d’abonnement GeForce NOW RTX 3080 sont désormais ouvertes à tous

GeForce NOW est le service de streaming de jeux de Nvidia, et à partir d’aujourd’hui, la société lance des précommandes pour un nouveau niveau d’adhésion pour les membres fondateurs et prioritaires. Ce nouveau niveau s’appelle l’adhésion GeForce NOW RTX 3080, et comme vous pouvez le deviner, Nvidia utilise des RTX 3080 personnalisés comme backend pour ce niveau. Six mois vous coûteront 99,99 $, avec une disponibilité pour les États-Unis en novembre et l’UE en décembre. Les abonnés peuvent s’attendre à une prise en charge de 1440p à un maximum de 120 images par seconde (c’est le point important car une fréquence d’images élevée devrait réduire la latence), et la prise en charge de la 4K HDR est exclusivement réservée au téléviseur Shield.

Le nouvel abonnement RTX 3080 est soutenu par le GeForce NOW SuperPOD, décrit comme une « plate-forme de jeu de nouvelle génération », qui est essentiellement un groupe de 3080 modifiés qui offriront un support 1440p à 120FPS sur PC, Mac et Android (plus 4K Prise en charge HDR exclusivement sur le téléviseur Shield). Ceux qui paient 99,99 $ pendant six mois joueront toujours via le SuperPOD, et il n’y a pas de démission (ce qui garantit que vous en avez pour votre argent), mais comme les serveurs sont une ressource finie, la disponibilité sera limitée au début, d’où l’annonce d’aujourd’hui pour précommandes, tout cela pour que Nvidia puisse évaluer correctement le nombre de serveurs qui doivent être lancés pour le nouveau niveau. Les fondateurs et les membres Priority seront les premiers à accéder à ces précommandes.

Idéalement, le passage à la prise en charge 120FPS signifie qu’il devrait y avoir beaucoup moins de latence lors de la diffusion en continu, et puisque Nvidia a lié cette prise en charge de la fréquence d’images élevée aux moniteurs/écrans FPS élevés sur lesquels vous diffusez, il existe une couche de technologie de synchronisation adaptative qui devrait apporter une latence aussi bas que 60 ms, ce qui est en fait comparable aux consoles. Bien que cela reste à prouver, la technologie semble prometteuse.

Heureusement, le lancement de l’abonnement GeForce NOW RTX 3080 ne remplacera aucun des anciens niveaux (vous pouvez toujours vous abonner au plan prioritaire mensuel ou 6 mois), donc si vous êtes satisfait des flux actuels que vous obtenez, il n’y a pas besoin pour passer au nouveau niveau 3080. Pourtant, il est temps que quelqu’un s’attaque au problème de la latence des jeux en streaming, ce qui signifie que Google, Microsoft et Sony pourraient avoir une concurrence féroce très bientôt. Donc, si vous souhaitez pré-commander pour un abonnement à la nouvelle adhésion GeForce NOW RTX 3080, vous pouvez le faire ici.

La semaine dernière, Nvidia a annoncé le nouveau niveau 3080 pour son service de streaming de jeux GeForce Now, avec des précommandes (ils veulent savoir combien de serveurs tourner) disponibles pour les membres fondateurs et prioritaires. Nous savions qu’un déploiement plus large de préinscription se produirait bientôt, et ce jour est aujourd’hui. Cela signifie que tout le monde peut désormais se préinscrire au prochain niveau de streaming 3080 de Nvidia, qui promet des flux 120FPS à une résolution maximale de 1440p, le tout pour réduire la latence tout en fournissant des flux fluides. Gardez à l’esprit que ce niveau offrira aux abonnés 99,99 $ tous les six mois.

Donc, si vous souhaitez jeter votre chapeau dans le ring pour vous abonner au nouveau niveau 3080 de Nvidia, vous pouvez pré-commander directement sur la page d’adhésion GeForce Now de Nvidia.

