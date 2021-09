Vous pouvez désormais prendre le spectaculaire Xiaomi Mi 11T 5G pour moins de 500 euros avec un coupon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il est sorti ce mois-ci, vous pouvez donc désormais profiter d’un mobile premium qui vient de sortir sur le marché, avec une remise intéressante.

Le nouveau Xiaomi Mi 11T 5G C’est la dernière variante de la gamme, lancée pour concurrencer les derniers modèles Oppo et Realme. Nous l’avons déjà essayé et nous vous faisons part de nos impressions ici.

Vous pouvez vous procurer le Xiaomi Mi 11T 5G avec une remise de 50 euros, en utilisant un coupon eBay. Son prix est de 499,90 euros. Mais pour qu’il soit efficace, vous devez utiliser le coupon PIONERX à la caisse. C’est la livraison internationale gratuite mais au sein de l’UE, il n’y a pas de douane.

Nous sommes face à un mobile haut de gamme qui se démarque par son écran à 120 Hz, 8 Go de RAM, un capteur principal de pas moins de 108 Mpix, et une charge rapide à 67W.

Doté de la 5G et d’un processeur Mediatek très performant, ce mobile est assez puissant et dispose d’un écran 120 Hz spectaculaire.

Les Xiaomi Mi 11T 5G se vante de un processeur propriétaire conçu par la société, le Dimensity 1200 Ultra à 6 nanomètres et 8 cœurs qui atteint le 3 GHz dans chaque noyau. Il intègre également 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Avec un spectaculaire Écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz, avec un échantillonnage de 480 Hz et une luminosité de 800 nits. A une résolution FullHD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec protection Gorilla Glass Victus.

En plus des couleurs spectaculaires de l’écran AMOLED, 120 Hz est idéal pour jouer à des jeux vidéo, ou pour se reposer les yeux grâce à un taux de rafraîchissement plus élevé.

Un autre aspect dans lequel ce nouveau mobile se démarque réside dans les caméras.

Intègre un un capteur principal de 108 mégapixels avec ouverture f/1.75 et stabilisation électronique, un grand angle de 8 Mpx f/2.0 avec un angle de vue de 120º, et le télémacro f/2.4 qui se concentre de 3 à 7 centimètres et fait un grossissement 2x de ce que nous avons devant nous. La caméra frontale a 16 Mpx.

Enfin, son Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 67 W. Il est capable de chargez le mobile à 100 % en seulement 36 minutes. Impressionnant!

Il dispose également des dernières nouveautés en matière de communication : connexion 5G, Wi-Fi 6, NFC et Bluetooth 5.2.

