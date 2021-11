Vous pouvez désormais rechercher dans les listes de lecture Apple Music dans iOS 15.2

Apple a publié hier le troisième développeur et les bêtas publiques d’iOS 15.2, et en plus des changements signalés hier, la mise à jour inclut également un ajustement notable à l’application Musique. Pour la première fois, vous pouvez désormais rechercher dans une liste de lecture une chanson spécifique.

C’est une fonctionnalité demandée depuis longtemps pour Apple Music, et il est plutôt surprenant (frustrant ?) qu’il ait fallu autant de temps pour l’ajouter. Bien sûr, à la manière typique d’Apple, la barre de recherche est cachée dans l’interface utilisateur. Pour trouver le nouveau champ de recherche, ouvrez une liste de lecture dans l’application Musique sur votre iPhone, puis balayez du haut vers le bas pour afficher le nouveau champ « Rechercher ».

Les listes de lecture Apple Music ont encore du chemin à parcourir pour rattraper la concurrence, les utilisateurs de Reddit soulignant qu’ils manquent encore de nombreuses fonctionnalités de collaboration modernes, de fonctionnalités de tri, etc. Néanmoins, l’ajout d’un champ « Recherche » est un bon pas dans la bonne direction, même s’il se fait attendre depuis longtemps.

Que pensez-vous de ce changement de l’application Apple Music ? Utiliserez-vous la nouvelle fonctionnalité de recherche ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

En savoir plus sur iOS 15.2 :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :