Vous pouvez désormais remplir automatiquement les champs personnalisés dans Edge, et c’est ainsi que cela fonctionne | La technologie

Vous pouvez désormais remplir automatiquement les données du navigateur Edge de manière beaucoup plus sécurisée.

L’une de ces fonctionnalités que les navigateurs ont incorporées ces derniers temps est la Saisie automatique, une fonction qui nous évite d’avoir à ressaisir indéfiniment les mêmes informations sous différents formulaires Internet, notamment lorsqu’il s’agit de commerce électronique.

Et c’est que grâce à la saisie semi-automatique des mots de passe ou des données, le commerce électronique a été catapulté, avec de plus en plus d’achats effectués dans le domaine en ligne et où l’utilisateur n’a pas à ressaisir différents champs lors de la finalisation de sa commande.

Eh bien, la dernière version d’Edge, actuellement testée dans Canary, permettra de donner à cette saisie semi-automatique une nouvelle dimension car elle affecterait de nombreux autres domaines. et sous plus de sécurité ce qui est toujours apprécié.

Testée, attestée par des images et via mspoweruser, la dernière version d’Edge Canary permet aux utilisateurs de enregistrer et modifier les détails dans des champs personnalisés comme les numéros de passeport ou de compte, ce qui nous permettra de n’avoir à les saisir qu’une seule fois.

Le meilleur de tous, c’est que l’utilisateur vous serez totalement libre de préciser si les données saisies sont confidentielles ou non, comme c’est le cas avec les détails de paiement, et dans ce cas cela modifierait légèrement le fonctionnement de cette saisie semi-automatique dans Edge.

Si vous souhaitez être plus productif en naviguant avec Chrome, certaines de ces extensions vous intéresseront sûrement pour ne pas perdre de temps.

Si nous précisons qu’il s’agit d’informations confidentielles, le navigateur nous demanderait de nous authentifier d’abord avant de remplir automatiquement les détails pour empêcher la réutilisation de nos données, par exemple, si nous utilisons un ordinateur public.

Il est probable que vous ne voyiez toujours pas la fonctionnalité, car elle se trouve dans Canary, et tous les utilisateurs n’en profitent pas pour le moment puisque son déploiement est échelonné.