Vous pouvez désormais réserver le nouveau Logitech MX Keys Mini, le clavier le plus acclamé désormais plus petit et compatible avec macOS et Windows | La technologie

Le clavier le plus plébiscité par les professionnels, désormais plus compact : Logitech MX Keys Mini est désormais en vente sur Amazon.

Logitech, la célèbre société spécialisée dans les périphériques pour appareils tels que les souris et les claviers, s’est présenté avec Logitech MX Keys, un clavier pour professionnels, sans fil, avec rétroéclairage et d’excellente qualité.

L’une de ses dernières innovations est désormais Logitech MX Keys Mini, un clavier doté de la même technologie et du même design, mais plus compact, perdant le pavé numérique et plaçant la croix sous la touche Maj de droite.

Ce clavier est destiné aux professionnels qui passent toute la journée à taper avec leur clavier, il est confortable et peut déjà être acheté sur Amazon en promo pour 107 euros.

Clavier sans fil de Logitech qui offre un rétroéclairage, un couplage sur jusqu’à trois appareils différents et un chargement via un port USB Type-C dans un format compact.

Officiellement, MX Keys Mini sera mis en vente le 8 octobre prochain, vous passez donc une commande à l’avance afin que le même 8 octobre enverra le clavier chez vous.

Logitech a sorti ce clavier de la même manière que le plus grand. Une version compatible avec macOS et Windows avec les touches spéciales de chaque système d’exploitation et une autre dédiée aux utilisateurs de macOS.

Il conserve la conception des touches profilées pour les flammes des doigts, ainsi que le rétroéclairage et les nouvelles touches dédiées. Un qui en le maintenant enfoncé, vous pouvez parler et dicter du texte pour qu’il apparaisse dans une zone de texte ou un document, un autre pour lancer la fenêtre emoji de votre ordinateur et une touche pour couper le microphone.

Il a une batterie et un chargement USB-C. L’autonomie est jusqu’à 5 mois avec le rétroéclairage éteint et jusqu’à 10 jours avec une charge complète et la lumière au plus haut niveau.

Il est sans fil et vous avez besoin de Bluetooth pour le connecter à votre ordinateur, ou du nouveau récepteur sans fil USB Logi Bolt qui n’est pas inclus (non compatible avec Logitech Unifying).

N’oubliez pas que vous avez deux options proposées. Pour 108,43 euros la version pour macOS et pour 101 euros la version compatible avec Windows et macOS.

