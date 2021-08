Vous pouvez désormais stocker votre carnet de vaccination dans votre portefeuille Samsung Pay

TL;DR

The Commons Project s’associe à Samsung pour vous permettre de télécharger un enregistrement numérique vérifiable de votre statut vaccinal. Les propriétaires de smartphones Samsung aux États-Unis peuvent partager leurs carnets de vaccination avec un code QR à l’aide de Samsung Pay. La plupart des téléphones Samsung auront accès à cette fonctionnalité d’ici la fin de la semaine.

Pour rendre votre statut de vaccination plus accessible, The Commons Project s’associe à Samsung pour permettre aux propriétaires de smartphones Samsung aux États-Unis de télécharger, de stocker et d’afficher numériquement leur statut de vaccination à l’aide de Samsung Pay.

Vous devrez télécharger l’application CommonHealth depuis le Google Play Store sur votre téléphone Samsung pour commencer. Après vous être connecté à l’application, vos informations de santé seront vérifiées à l’aide de méthodes d’authentification sécurisées. Après vérification, vous pourrez télécharger le carnet de vaccination COVID-19 que vous avez reçu d’une pharmacie, d’un fournisseur ou d’un système de santé. Vous pouvez ensuite l’ajouter à Samsung Pay en appuyant simplement sur un bouton.

Ankit Banerjee / Autorité Android

Dans l’application Samsung Pay, appuyez sur « Pass vaccin COVID-19 » pour accéder au dossier. Vous trouverez un code QR pour partager facilement et en toute sécurité votre preuve de vaccination aux endroits où cela est nécessaire. De plus en plus de salles de concert, d’événements – comme le CES de l’année prochaine – et de magasins exigent une preuve de vaccination pour une participation en personne. Il s’agit d’un moyen simple et rapide d’accéder à tous les détails nécessaires et de les partager.

Cette nouvelle fonctionnalité Samsung Pay sera déployée sur certains téléphones dès aujourd’hui. La plupart des propriétaires de smartphones Samsung pourront le configurer d’ici la fin de la semaine. Gardez à l’esprit qu’avec les exigences officielles de « passe-vaccins » non figées, les sites et les organisateurs peuvent avoir leurs propres systèmes en place. Assurez-vous donc qu’ils accepteront le carnet de vaccination Samsung Pay avant de se présenter à un événement.