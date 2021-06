Vous pouvez désormais suivre toutes les activités NFT grâce à cette boîte à outils, déclare Etherscan

L’explorateur de blockchain d’Ethereum, Etherscan, a apporté un ajout majeur à ses fonctionnalités, comme la plate-forme l’a annoncé mardi.

Le service d’analyse a révélé que sa plate-forme affiche désormais tous les transferts de jetons non fongibles (NFT). En conséquence, vous indexez maintenant deux normes principales sur la plate-forme : ERC1155 et ERC721. “Transaction Action prend désormais en charge la plupart des activités NFT sur Ethereum, y compris ERC721 et ERC1155!”, A noté Etherscan sur Twitter.

Sur la base de captures d’écran partagées par l’équipe Etherscan, la boîte à outils peut suivre les transferts et enregistrer les événements sur une durée de vie de NFT.

De plus, il révèle les adresses de portefeuille des participants à la transaction, ainsi que le nom du marché où la transaction est confirmée.

La boîte à outils améliore la transparence

La popularité d’Etherscan a augmenté au fil des ans en tant que plate-forme qui fournit des analyses en temps réel sur le réseau Ethereum. Avec ce nouvel ajout à ses fonctions, la plate-forme espère fournir un environnement plus propice aux projets NFT et favoriser la croissance de l’industrie.

Selon Etherscan, le nouvel ensemble d’outils améliorera l’expérience utilisateur et améliorera la transparence du commerce des objets de collection numériques.

De plus, cela permet aux débutants d’acheter et de vendre facilement du NFT sur la plate-forme, évitant ainsi toute forme d’activité frauduleuse.

Le secteur NFT a connu une immense popularité cette année, avec de nombreuses célébrités et personnalités sportives de renom symbolisant leurs objets de collection en Ethereum (ETH / USD).

Certaines transactions ne sont pas prises en charge

La possibilité de suivre NFT rend également les transactions sur les marchés NFT populaires plus transparentes, y compris les plateformes telles que OpenSea, Rarible et Nifty Gateway.

Cependant, les collectionneurs utilisant NBA Top Shot ne peuvent pas voir la transaction car ledit projet utilise Flow Blockchain.

Ethereum est le principal réseau de produits centrés sur le NFT, bien qu’il présente des problèmes d’évolutivité. En plus d’Ethereum, des plateformes comme Tezos (XTZ/USD) et Tron (TRX/USD) ont également hébergé de nombreux NFT.

