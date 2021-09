Vous pouvez désormais supprimer l’identifiant publicitaire de votre téléphone Android pour empêcher les applications de collecter vos données | La technologie

in

Google fait un pas en avant lorsqu’il s’agit d’améliorer la façon dont les utilisateurs contrôlent la quantité de données que les applications collectent pour générer un profil publicitaire.

La publicité fait partie de nos vies, elle est présente partout et il est impossible de ne pas faire partie de cette roue qui ne cesse de tourner. Le simple fait d’avoir un appareil mobile implique que les applications connaissent nos goûts, nos loisirs et nos préférences. Dans Android, les données des utilisateurs sont collectées pour créer un profil publicitaire plus précis.

Ce profil est utile lors de l’affichage des annonces et permet aux annonceurs de pouvoir afficher, au sein des applications, des éléments plus attractifs pour les utilisateurs. Allez, adaptez la publicité pour qu’elle fonctionne dans la plupart des situations. Ce profil qui se crée sur Android s’appelle Advertising ID et, à ce jour, il était impossible de le supprimer.

Google semble vouloir que les utilisateurs aient le contrôle sur la publicité de leurs profils et c’est pourquoi maintenant il vous permet de supprimer cet identifiant publicitaire. Cette démarche de Mountain View semble être un pas en avant vers la liberté des utilisateurs en termes de collecte de données et d’utilisation par d’autres applications.

En effet, celles d’Android indiquent clairement qu’à l’avenir les applications doivent être parfaitement claires avec les utilisateurs lors de la collecte de données.. Et, est-ce que, dans un avenir proche, les applications pour appareils mobiles devront indiquer le type de données qu’elles collectent auprès des utilisateurs. De plus, dans le cas où l’utilisateur décide de supprimer le profil publicitaire, il ne pourra pas collecter de données.

Pour supprimer ce profil publicitaire, il suffit d’avoir un téléphone Android avec la version 12. La mise à jour officielle n’est pas encore sortie officiellement, mais lorsqu’elle sortira, les paramètres apparaîtront dans la section des paramètres du menu Google. Tout cela peut avoir semblé que les publicités disparaissent du mobile, mais la réalité n’est pas la suivante.

Le pouvoir de supprimer l’identifiant publicitaire ce qu’il fait est d’éliminer les publicités qui font leur apparition par les préférences collectées auprès des utilisateurs. Les annonces de niveau général existeront toujours, mais ne seront pas aussi précises. La vérité est qu’un pas dans la bonne direction de Google, il ne reste plus qu’à voir comment les applications et les services réagissent.