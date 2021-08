Vous pouvez désormais transférer toutes vos informations de Facebook vers Google Calendar et Photobucket | La technologie

in

Si vous souhaitez transférer vos données Facebook et ne pas perdre de photos ou d’événements, vous pouvez désormais le faire grâce à l’outil proposé par le réseau social. Les photos et les vidéos seront stockées dans Photobucket, tandis que les événements seront stockés dans Google Calendar.

Il y a quelque temps, Facebook a présenté un outil permettant de transférer des données du réseau social vers d’autres services. Cette nouvelle a été très bien accueillie par les utilisateurs et, c’est que le réseau social a de moins en moins d’impact et d’utilisateurs si on le compare avec Instagram ou TikTok.

En fait, TikTok a été postulé comme l’application mobile la plus téléchargée du marché et bien au-dessus de Facebook. Cela peut sembler un peu banal, mais en réalité l’application vidéo courte n’a que cinq ans, donc avoir dépassé Facebook est tout un exploit.

La fuite des utilisateurs est encouragée car le réseau est devenu obsolète en termes de fonctionnalités et le public cible vieillissant, il faut aussi mentionner toutes les polémiques concernant la vie privée dans lesquelles Facebook a été impliqué.

Désormais, si vous avez un compte sur le réseau social de Mark Zuckerberg, le transfert de vos données sera beaucoup plus facile et vous ne perdrez pas de photos ou d’activité des événements. Photobucket est un service capable de stocker des vidéos, des images et des diaporamas.

Lors du transfert des fichiers multimédias, ils y seront stockés, bien que Facebook vous permette également d’enregistrer ces éléments dans Google Photos, Dropbox et WordPress. La chose curieuse à propos de tout cela est le thème des événements, car c’était la tâche en suspens de la part de Facebook.

Il y a quelque temps, si nous voulions transférer nos données, les événements devaient être laissés de côté et dans de nombreux cas, c’était un facteur limitant pour les utilisateurs. L’intégration avec Google Agenda a rendu ce n’est plus le cas.

Google Calendar arrive à pouvoir stocker tous les événements afin de pouvoir surveiller et contrôler depuis l’application développée par ceux de Mountain View. Il ne sera plus nécessaire de saisir les dates à la main ou de les rendre perdues, le processus est automatique.

La vérité est qu’il est curieux qu’un réseau social mette autant de facilités lorsqu’il s’agit d’envoyer et de transférer le contenu qui a coûté si cher à stocker. Si vous avez un compte et que vous envisagez de le fermer, mais que vous ne voulez pas perdre les fichiers, votre truc serait de jeter un œil à l’outil qu’ils proposent.