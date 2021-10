Vous pouvez désormais utiliser Android Auto sur une Tesla, mais il y a un hic

in

Les propriétaires de Tesla peuvent enfin mettre en miroir les applications de leurs téléphones Android sur la console centrale de leurs véhicules, grâce à une nouvelle application appelée TeslAA. L’application est au prix de 6,5 $ et peut maintenant être téléchargée sur le Google Play Store.

Une fois que vous aurez téléchargé et installé l’application sur votre téléphone, vous devrez connecter le téléphone à votre véhicule via Bluetooth. Ensuite, connectez le WiFi Tesla au point d’accès de votre téléphone et rendez-vous sur androidwheels.com dans le navigateur Tesla.

Bien que la mise en œuvre ne soit pas parfaite, elle permet aux utilisateurs de reproduire facilement les meilleures applications Android telles que Google Maps sur l’écran central de leur Tesla.

Il y a cependant quelques bugs que vous devez prendre en compte. Ceux-ci incluent la vidéo qui ne répond plus après avoir basculé en marche arrière et Tesla se déconnecte du point d’accès Wi-Fi lorsque votre téléphone perd le signal pendant une longue période.

Le développeur avertit également que le chargement sans fil lors de l’utilisation d’Android Auto peut entraîner une surchauffe. Jusqu’à ce que le problème soit résolu, il est recommandé d’utiliser un chargeur filaire lorsque vous utilisez Android Auto. Il est également important de noter que lorsque vous utilisez l’application TeslAA, votre voiture utilisera les données mobiles pour des tâches telles que le téléchargement d’applications et la recherche de mises à jour.

Bien que l’application fonctionne même avec les meilleurs téléphones Android à petit budget, les appareils sous-alimentés ne pourront pas diffuser en 720p en douceur. Votre expérience globale dépendra également des performances du navigateur Tesla.

Tesla avait suggéré d’autoriser la mise en miroir d’applications à partir de téléphones Android et d’iPhones en 2016, mais la société n’a fourni aucune mise à jour depuis lors. Bien qu’il soit certainement possible que l’entreprise change sa position à l’avenir, TeslAA d’AAWireless semble être la seule solution facile pour obtenir Android Auto sur un véhicule Tesla en ce moment.

