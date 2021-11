Vous pouvez désormais utiliser Google One VPN dans 10 nouveaux pays

Toujours pas d’application Mac ou Windows, cependant

En octobre de l’année dernière, Google a lancé un nouveau service VPN et l’a regroupé gratuitement avec certains forfaits Google One. L’ajout était un excellent moyen d’offrir un meilleur rapport qualité-prix aux abonnés payant 2 To ou plus d’espace de stockage. Le service VPN n’était initialement disponible qu’aux États-Unis avant de s’étendre au Mexique, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie plus tôt cette année. Désormais, dans le cadre de l’initiative du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, le service Google One VPN est étendu à 10 pays de l’UE supplémentaires pour un total de 18.

Les nouveaux paramètres régionaux sont l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Islande, l’Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse. Google est en train de déployer cette fonctionnalité, donc la fonctionnalité devrait être disponible pour tous les abonnés éligibles dans les prochains jours. À son arrivée, vous pourrez activer le VPN en appuyant simplement sur l’application Google One sur votre appareil Android ou votre iPhone.

Il n’y a pas d’option pour les abonnés Google One sur un plan de niveau inférieur de payer uniquement pour le service VPN. Si vous souhaitez l’utiliser, vous devez souscrire à un plan de stockage de 2 To ou plus, où le VPN est fourni gratuitement. Alors que VPN by Google One est disponible pour Android et iPhone, une application Windows ou Mac dédiée fait toujours défaut, ce qui limite son utilité dans une certaine mesure.

