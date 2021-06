Vous pouvez désormais utiliser Tinder sans craindre de croiser votre ex ou vos connaissances | La technologie

Vous pouvez désormais éviter de rencontrer votre ex sur Tinder grâce à une nouvelle configuration simple.

tinder veut que vous soyez bien préparé à la désescalade amoureuse, et est-ce que coïncidant avec la vaccination d’une grande partie de la population et l’arrivée de l’été, une saison est attendue où les rendez-vous se multiplient et qui pourrait aussi vous apporter des problèmes si vous finissez jusqu’à traverser dans l’application avec votre ex, votre famille, vos collègues ou vos amis.

Ce n’est sûrement pas la première fois que vous utilisez Tinder et que vous rencontrez un ami ou un ami, ou même un prof ou prof ou votre cousin ou votre cousin, quelque chose d’assez inconfortable car ils auront également vu votre profil Et peut-être que cela vous donnera envie de les éviter lors de votre prochaine réunion d’amis ou de famille.

Pour ce faire, après un premier test dans certains pays, Tinder est prêt à intégrer une fonctionnalité, pour tout type d’adhésion, qui nous permettra de bloquer les numéros de téléphone de notre répertoire. De cette façon, vous pouvez bloquer directement toute votre liste de contacts pour éviter de croiser vos collègues, votre famille, vos amis et bien plus encore. Ou si vous préférez, vous pouvez bloquer des numéros de téléphone individuels.

Ce sont quelques-uns de ses Les meilleurs conseils à prendre en compte pour améliorer vos chances d’obtenir plus de dates. Ils ne sont pas infaillibles, mais ils aident…

Tous les numéros de téléphone bloqués sur Tinder Ils ne vous apparaîtront jamais lorsque vous faites glisser les profils, et vous ne leur apparaîtrez pas non plus. Ceci est particulièrement intéressant si vous vivez dans une ville avec très peu d’habitants, car les gens sont très susceptibles de se connaître.

Selon Tinder dans un communiqué, ils affirment que plus de 40% des personnes interrogées ont déjà rencontré un ex-partenaire sur l’application. De plus, 24% ont rencontré un parent ou un collègue, voire 10% ont rencontré le profil de leur professeur d’université.

Alors maintenant vous n’aurez plus d’excuse pour mettre une photo où votre visage fait bien sur Tinder car vous saurez déjà que pratiquement aucune personne que vous connaissez ne pourra vous croiser dans l’application.