Vous pouvez désormais utiliser votre domaine .COM comme portefeuille Ethereum grâce à cette intégration ⋆ Crypto new media

Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie du marché. Sa popularité a conduit à un certain nombre d’intégrations pour faciliter les transactions pour ses utilisateurs. Même les mises à niveau comme ETH 2.0 visent le même objectif. Les portefeuilles Ethereum ne sont pas difficiles à obtenir ou à utiliser, tant que l’on comprend le fonctionnement des crypto-monnaies. Mais au lieu d’avoir à coller l’adresse de votre portefeuille pour recevoir le paiement en ETH, et si vous pouviez simplement recevoir les pièces sur le domaine de votre site Web ?

Une nouvelle intégration en a fait une réalité. Désormais, les propriétaires d’un nom de domaine .com peuvent utiliser leurs domaines comme portefeuille Ethereum. Les titulaires de noms de domaine pourront envoyer et recevoir des pièces ETH en utilisant leurs domaines .com. Ethereum Name Service (ENS) et Domain Name System (DNS) permettront aux adresses de domaine .com de fonctionner efficacement comme des portefeuilles Ethereum.

Exécuter un portefeuille Ethereum avec un domaine

Les noms de domaine ENS sont les domaines qui se terminent par un .eth. Ces noms de domaine ont également fonctionné comme des portefeuilles Ethereum depuis leur création. ENS prend en charge les domaines de premier niveau (TLD), mais au lieu de créer plus de TLD comme le .eth, ENS a opté pour l’intégration avec l’espace de noms DNS existant.

L’intégration permettra aux propriétaires de noms de domaine DNS de deuxième niveau, c’est-à-dire de noms de domaine comportant un seul point, d’utiliser le même nom sur ENS. Ainsi, un nom de site Web .com conservera toujours le même nom exact avec un .com à la fin, mais fonctionnera toujours dans ENS. Par exemple, Newsbtc.com restera Newsbtc.com après son importation dans ENS.

Une fois que le propriétaire a terminé l’importation du nom de domaine DNS de deuxième niveau dans ENS, il peut alors procéder à la définition des enregistrements ENS pour celui-ci. Cela permettra aux propriétaires de recevoir des paiements ETH. Utiliser les noms de domaine comme portefeuille.

Pas la seule crypto

Ethereum est la crypto-monnaie la plus populaire envoyée et reçue via les domaines ENS. Cela est dû au fait que le TLD important sur ENS est le .eth. Mais ce n’est pas la seule crypto qui peut être acceptée en utilisant ENS. Les propriétaires de domaine ENS peuvent recevoir des actifs natifs de plus de 100 blockchains.

Un propriétaire de domaine peut ajouter une adresse à partir d’une blockchain particulière, par exemple Cardano, puis il pourra recevoir des jetons natifs de cette blockchain. Dans ce cas, si un propriétaire ajoute un portefeuille Cardano à son ENS, il pourra alors recevoir l’ADA via son nom de domaine.

Fait intéressant, les propriétaires peuvent également recevoir des NFT en utilisant leurs noms de domaine. Pour une blockchain comme Ethereum, lorsqu’une adresse ETH est ajoutée au nom de domaine, l’utilisateur peut recevoir un NFT qui réside sur la blockchain via son nom de domaine.

L’équipe ENS pense qu’intégrer le DNS existant au lieu de simplement ajouter des TLD natifs d’ENS donnerait au projet la meilleure chance de réussir à long terme.

