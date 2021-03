Vous pouvez désormais utiliser votre iPhone ou Apple Watch comme ticket sans contact pour entrer dans les parcs Disney

Vous pouvez maintenant entrer dans Walt Disney World avec juste une vague sans contact de votre iPhone ou Apple Watch.

Aujourd’hui, Disney a annoncé le lancement de son service MagicMobile, un moyen alternatif de se déplacer électroniquement dans le complexe Disney, similaire au MagicBand. Les utilisateurs Apple peuvent simplement ajouter un pass MagicMobile à leur Apple Wallet et entrer à l’aide du lecteur NFC aux portes du parc.

Pour ajouter un pass MagicMobile à Apple Wallet, téléchargez l’application My Disney Experience. Enregistrez vos billets de parc achetés avec votre compte. Vous pouvez ensuite créer un pass numérique MagicMobile avec une variété de designs sur le thème de Disney et l’ajouter simplement à l’application Wallet.

Les laissez-passer MagicMobile fonctionnent comme les cartes Apple Pay et prennent en charge la fonction du mode express. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de déverrouiller ou d’authentifier votre iPhone. Appuyez simplement et partez.

Les familles peuvent ajouter plusieurs passes à un seul appareil, un pour chaque personne. Bien qu’ils ne soient pas disponibles au lancement, Disney indique que les laissez-passer MagicMobile pourront également être utilisés dans les hôtels Disney Resort dans les mois à venir.

Les pass MagicMobile sont d’abord disponibles pour iPhone et Apple Watch, et seront bientôt disponibles sur d’autres appareils. Disney dit que les laissez-passer sont censés être une option alternative, et non un remplacement, au MagicBand.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: