Vous pouvez désormais utiliser WhatsApp pour envoyer et recevoir de l’argent aux États-Unis, mais il y a un hic

WhatsApp a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs aux États-Unis d’envoyer et de recevoir de l’argent. L’application de messagerie populaire s’est associée à Novi, le portefeuille numérique de Meta, pour lancer le nouveau pilote.

Il existe une nouvelle façon d’essayer le portefeuille numérique @Novi. À partir d’aujourd’hui, un nombre limité de personnes aux États-Unis pourront envoyer et recevoir de l’argent à l’aide de Novi sur @WhatsApp, ce qui rendra l’envoi d’argent à la famille et aux amis aussi simple que l’envoi d’un message. pic.twitter.com/dGz3lejri7 — Stéphane Kasriel (@skasriel) 8 décembre 2021

Pour envoyer de l’argent à l’aide de votre portefeuille numérique Novi, il vous suffit d’appuyer sur l’icône en forme de trombone dans une discussion sur les meilleurs téléphones Android. Ensuite, sélectionnez « Paiements » et suivez les instructions à l’écran pour vous connecter à votre compte Novi. Vous pouvez également créer un nouveau compte si vous n’avez pas de compte existant.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez commencer à envoyer de l’argent à vos contacts « aussi facilement que d’envoyer un message ». Lorsque vous ajoutez de l’argent à votre portefeuille Novi, il est converti en USDP (Pax Dollar), une monnaie numérique émise par Paxos Trust Company.

Il n’y a aucune limite sur la fréquence à laquelle vous pouvez envoyer de l’argent avec Novi, et il n’y a pas non plus de frais pour l’envoi ou la réception de paiements. Le portefeuille numérique Novi de Meta a été lancé l’année dernière pour aider les utilisateurs à envoyer et à conserver des devises numériques Diem. Cependant, ce n’est qu’en octobre que Meta a commencé à le tester aux États-Unis.

En plus de l’anglais, le pilote est également disponible en espagnol. Il convient de noter que la fonctionnalité ne sera initialement disponible que pour « un nombre limité de personnes ».

Bien que ce soit la première fois que WhatsApp permette aux utilisateurs d’effectuer des paiements avec de la crypto-monnaie, l’application de messagerie propose des paiements en utilisant des devises traditionnelles en Inde depuis l’année dernière. La fonctionnalité de paiement a été étendue aux utilisateurs brésiliens en mai de cette année. WhatsApp a également récemment reçu l’approbation des régulateurs indiens pour doubler son offre de paiement à 40 millions d’utilisateurs dans le pays.

