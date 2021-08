Vous pouvez désormais vous inscrire au premier voyage touristique au pôle Nord en dirigeable, organisé en Espagne | Vie

Si vous recherchez des vacances uniques, au sens littéral du terme, vous avez la possibilité de vous inscrire au premier voyage touristique en dirigeable vers le pôle Nord de l’histoire.

Partir en vacances à la plage, c’est très bien, mais si vous cherchez quelque chose de plus original, il existe un endroit idéal pour éviter d’avoir chaud ou de souffrir de la foule : le pôle Nord.

Il y a quelques semaines, nous parlions d’Ana Bru, la première femme espagnole à voyager dans l’espace. Elle est la fondatrice de la BRU & agence de voyage BRU, qui se consacre à l’organisation de voyages touristiques uniques.

En plus d’avoir la propriété exclusive des vols spatiaux de Virgin Galactic en Espagne, BRU & BRU participe également à le premier voyage touristique au pôle Nord en dirigeable. Ici vous pouvez voir la vidéo :

C’est un voyage développé par OceanSky Cruises, mais l’agence de Barcelone organise son propre vol avec des guides locaux.

Pour la première fois dans l’histoire, un dirigeable va atterrir au pôle Nord. C’est l’Airlander, le plus gros avion du monde.

Avec 92 mètres de long et 26 mètres de haut, peut atteindre une vitesse de 92 miles par heure. C’est un avion hybride qui partage certains aspects du vol avec le dirigeable, et d’autres avec les hélicoptères et les avions.

Bien qu’il puisse grimper comme un dirigeable, il nécessite l’élan vers l’avant d’un avion pour voler.

Le modèle OceanSky adapté au tourisme a 8 combinaisons doubles pour un total de 16 passagers, en plus de l’équipage.

Le dirigeable a de larges points de vue et même une chambre avec un sol en verre, pour pouvoir voir des baleines, des ours polaires ou des troupeaux de rennes, pendant le trajet.

Le voyage, qui dure 36 heures, une partie de l’île de Svalbard, l’une des villes les plus septentrionales de la planète, et comprend un atterrissage au pôle nord, avec une balade en traîneau incluse, et la possibilité de profiter de phénomènes atmosphériques tels que les aurores boréales.

Le premier vol est prévu pour 23 mai 2023. Voici le programme complet :

Svalbard – Pôle Nord – Svalbard

16h00 : Transfert de l’Hôtel. 18h00 : Décollage de Longyearbyen, Svalbard. 20h00 : Cocktail à bord, dîner et présentation. 07h00 : Petit-déjeuner polaire à bord. 09h00 : Atterrissage au pôle Nord. 10h00 : Présentation par un expéditionnaire de l’Arctique, résumé de sécurité et activités. 12h00 : Déjeuner polaire dans la neige. 15h00 : Décollage du pôle Nord. Vue panoramique sur l’Arctique et observation de la faune. 19h00 : Dîner exclusif à bord, préparé par notre chef. 21h00 : Cocktail et séminaire sur l’Arctique. 06h00 : Débarquement à Longyearbyen, Svalbard. 07h00 : Petit déjeuner à bord et bilan de l’expédition.

Malheureusement, nous ne connaissons pas le prix, puisque vous devez d’abord prendre rendez-vous en personne avec le personnel de BRU & BRU. Mais considérant que c’est le tout premier voyage au pôle Nord en dirigeable, on devine que ce ne sera pas bon marché…

Vous avez plus d’informations, et vous pouvez prendre rendez-vous et réserver des billets sur le site de BRU & BRU.