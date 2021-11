Vous pouvez désormais voyager aux États-Unis ! Biden ouvre les frontières

11/07/2021 à 22:02 CET

.

États Unis Il rouvrira ses frontières terrestres et aériennes ce lundi aux passagers internationaux vaccinés avec le calendrier complet contre le covid-19, mettant ainsi fin à la fermeture en vigueur décrétée en mars 2020.

Ainsi se termine le longue attente de régions comme L’Europe, visiblement agacée dans l’attente d’une mesure réciproque de Washington depuis que l’Union européenne (UE) a ouvert ses portes aux Américains vaccinés au début de l’été.

Ces restrictions de déplacements, initialement appliquées par l’ancien président Donald Trump (2017-2021), ont été maintenues par l’actuel président, Joe Biden, arrivé à la Maison Blanche en janvier dernier.

Dès demain, comme le rapporte la Maison Blanche, étrangers qui veulent entrer aux États-Unis pour des visites considérées comme non essentielles, comme le tourisme ou la plupart des réunions de famille, Ils pourront le faire à la fois par voie aérienne et par les frontières terrestres du Mexique et du Canada.

Les voyageurs internationaux qui sont vaccinés peuvent également le faire et qu’ils volent depuis des pays jusqu’à présent soumis à des restrictions de voyage en raison de la pandémie, une liste qui comprenait les 26 États européens de l’espace Schengen, en plus du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Brésil, de la Chine, de l’Iran, de l’Afrique du Sud et de l’Inde.

Le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) a mis en garde puisqu’il anticipe qu’avant « le plus grand volume de voyageurs, les délais d’attente à la douane se prolongent » Par conséquent, il recommande d’avoir les documents à portée de main et de faire preuve de « patience », selon un communiqué publié la semaine dernière.

L’ouverture des frontières intervient peu après Les États-Unis atteindront pleinement 70 % de leur population adulte vacciné, donne déjà des rappels aux plus de 65 ans et a commencé cette semaine la vaccination des garçons et des filles entre 5 et 11 ans.

Vaccins acceptés

États Unis acceptera tous les vaccins qui ont été autorisés par le Organisation mondiale de la SANTE (QUI), dont AstraZeneca.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis considèrent qu’une personne est « complètement vaccinée » si cela fait 14 jours qu’elle a reçu un vaccin à dose unique accepté ou qu’elle a reçu la seconde d’un vaccin à deux doses.

Pour l’instant, L’OMS n’a pas autorisé certains des vaccins qui sont administrés en Amérique latine, comme le russe Spoutnik V et le chinois CanSino.

Le CDC considère qu’une personne est complètement vaccinée 14 jours après avoir reçu deux doses de toute combinaison « mixte » de vaccins COVID-19 acceptés, administrée à au moins 17 jours d’intervalle.

Examen obligatoire

En plus de l’obligation de vacciner les passagers internationaux doit présenter un test covid négatif (PCR ou antigènes) réalisé trois jours avant le voyage aux États-Unis.

Les voyageurs internationaux entièrement vaccinés ne doivent pas se conformer à la quarantaine une fois arrivés aux États-Unis, mais ils doivent fournir des informations de contact pour faciliter le suivi en cas de contagion.

Dans le cas des Américains, ils peuvent entrer dans le pays sans vaccination, mais ils doivent avoir un test négatif d’un test effectué un jour avant le voyage aux États-Unis, et ils doivent en subir un autre après leur retour au pays.

Les enfants âgés de 2 à 17 ans ne seront pas tenus d’être vaccinés pour entrer aux États-Unis, mais ils doivent remplir la condition de présenter un test covid-19 négatif effectué trois jours après le début du voyage.

Les enfants de moins de 2 ans, quant à eux, sont exemptés à la fois du vaccin et du test.