“Vous pouvez dire dans l’environnement qu’il y a moins de pression”

01/06/2021 à 13:03 CEST

Daniel Guillen

Le milieu de terrain de l’équipe espagnole, Koke Résurrection, a souligné que la présence de joueurs jeunes et vétérans dans les vestiaires réduit la pression et ajoute de l’enthousiasme, de la faim et du désir: “Nous préparons ce tournoi depuis longtemps et nous venons ici avec beaucoup d’enthousiasme et de faim. Vous pouvez voir dans l’environnement qu’il y a moins de pression et que ce sera bien pour les joueurs quand il s’agit de jouer”.

Le matelas, qui a atteint la concentration après avoir remporté la Liga avec Cholo Simeone, a reconnu qu’il avait toujours soif de conquérir le Championnat d’Europe avec l’équipe nationale: “Quand tu es champion, tu veux toujours être à nouveau champion. Je viens de vivre une saison spectaculaire et je veux la répéter ici avec l’Espagne. Il y a une soif de gagner des choses, étape par étape avec humilité. Nous voulons jouer un grand rôle “.

L’Espagnol a assuré que est physiquement bien et a hâte d’aider l’équipe: “Mon rôle en équipe nationale a toujours été le même. J’ai l’habitude de travailler sur n’importe quel système et je suis très bien avec mes jambes.. Je suis impatient et enthousiaste de travailler avec l’équipe. Pour ajouter et aider. Mon rôle sera toujours le même, que je fasse ou non partie de l’équipe“.

L’Espagne fera ses débuts contre la Suède le 13 juin et ce sera un match exigeant, comme l’explique Koke: “Ce ne sera pas un groupe facile. Le match suédois va être fondamental. Il faut s’occuper de tous les détails car gagner le premier match est essentiel pour être calme“.

Pas de choix préférés – ils sont tous compliqués

Le milieu de terrain a reconnu qu’il existe de nombreuses équipes importantes, mais que dans un tournoi comme une Eurocup, tout peut toujours arriver et même les moins importantes peuvent surprendre: “Il y a beaucoup de grandes équipes: l’Allemagne, l’Italie, le Portugal … Ils vont tout laisser derrière. Même les moins favoris sont des rivaux difficiles. Je suis sûr que ce sera une belle Eurocup.”.

Marcos Llorente, le polyvalent de Luis Enrique

Parmi les 24 convoqués par Luis Enrique, il y a un nom qui se distingue surtout par sa grande saison et sa polyvalence. L’entraîneur n’a pas encore révélé où il jouera, mais Koke a insisté pour que Marcos Llorente puisse agir et se produire dans n’importe quel domaine du terrain: “Marcos jouera dans n’importe quelle position: ailier, milieu de terrain ou attaquant. Il donnera tout ce qu’il a pour profiter à l’équipe et à l’équipe nationale“.

Sergio Ramos, la principale absence

L’un des noms qui retentit le plus en équipe nationale est Sergio Ramos. L’arrière central n’a pas saisi l’appel et le vestiaire est conscient qu’il doit faire un pas en avant: “Ce sont des décisions du sélecteur. Non seulement Ramos a été laissé de côté. Nous ne pouvons pas tous venir.” “C’est un peu étrange qu’il ne soit pas là, mais nous avons un jeune groupe excité. Nous voulons bien faire les choses et nous voulons que tout le monde se sente fier de l’équipe”, il a condamné.

Dans ce sens, le milieu de terrain s’est imposé à la défense de Luis Enrique et a salué son travail tactique: “Luis (Enrique) est clair sur ses idées. Avoir le ballon, appuyer, être avec le ballon … Tactiquement, il m’a surpris: c’est un excellent entraîneur et le message est très bon.“.