Vous pouvez donc installer Windows 11 si votre ordinateur ne possède pas de puce TPM 2.0 | La technologie

Comme nous vous l’avons dit ces dernières semaines, Windows 11 est déjà une réalité. Microsoft a communiqué il y a quelques jours comment devraient être les ordinateurs pour que cette nouvelle version puisse être installée. Eh bien, il semble que, même si vous n’avez pas la puce TPM 2.0, la version 11 du système d’exploitation de Microsoft peut être sur votre ordinateur.

Microsoft a déclaré que pour installer Windows 11 sur votre ordinateur, il était nécessaire qu’il dispose de la puce TPM 2.0 comme exigence pour son installation et son bon fonctionnement.

Eh bien maintenant, il s’avère qu’ils ont été découverts nouvelles entrées de registre du nouveau système d’exploitation qui permettra d’omettre l’exigence d’utiliser la puce TPM, en plus de la mémoire minimale et du démarrage sécurisé.

Qu’est-ce que la puce TPM 2.0 ?

En fait, on parle de Module de plate-forme de confiance, qui n’est rien de plus qu’une puce qui est installée sur la carte mère de notre ordinateur et qu’elle est vraiment cryptoprocesseur assurance dont le but est de enregistrer les clés de cryptage Windows afin de protéger la confidentialité des fichiers les plus importants du système.

Au dans certains cas cette puce est installée, mais elle n’est pas active, c’est-à-dire qu’il l’apporte, mais désactivé en usine, nous devons donc être les utilisateurs qui le démarrent.

En 2016, presque tous les ordinateurs sont déjà équipés de cette puce, car il s’agissait d’un demande faite par Microsoft aux fabricants pour plus de confidentialité et de sécurité dans Windows 10.

Cette puce est extrêmement importante car elle possède certaines capacités qui la rendent sécurité et confidentialité êtes beaucoup plus âgé que lorsque vous ne l’êtes pas. Par exemple, il stocke les mots de passe administrateur, les données biométriques lors du démarrage de la session Windows ou le cryptage des dossiers et fichiers, entre autres.

Activer TPM 2.0

Comme nous vous l’avons déjà dit, de nombreux ordinateurs l’ont désactivé, en particulier ceux qui ont environ 6 ans. Dans ces cas, il peut être activé via le BIOS, car le TPM est généralement basé sur le firmware fTPM.

Pour y parvenir, il nous suffirait d’entrer dans le BIOS de notre ordinateur et d’activer Confiance de la plate-forme Intel (Intel PTT) ou la Processeur de sécurité AMD.

Il est très important de garder notre PC optimisé, en bonne condition physique, mais en même temps c’est une opération délicate qui peut complètement le ruiner.

Si nous n’avons pas cette possibilité, il ne reste plus qu’à installer une petite puce TPM sur la carte mère, même s’il se peut que le module qui accepte uniquement TPM 1.2, il n’est donc pas possible d’avoir la version dont nous aurions besoin, nous obligeant à acheter directement du nouveau matériel ou un nouvel ordinateur.

Alors Windows 11 peut-il être installé sans cette puce ?

La réponse est oui, car il a été découvert que Microsoft incluait une nouvelle clé de registre appelée LabConfig avec lequel vous pouvez configurer les paramètres pour supprimer les exigences TPM 2.0, 4 Go de RAM et Secure Boot.

Pour pouvoir contourner toutes les exigences concernant le TPM et ainsi installer Windows 11, nous devons procéder comme suit :

La première chose serait d’installer Windows 11 via une ISO ou du programme Initié de Windows 11. Si le moment est venu, votre ordinateur vous montre le message Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11 cela signifiera que ce n’est pas un appareil compatible. Maintenant, une fois que nous avons ce message et sans le fermer, il est temps d’appuyer sur Maj + F10 pour démarrer l’invite de commande Windows. Dans l’invite de commande, nous écrivons Regedit et on presse Entrer, moment où le Éditeur de registre Windows. À ce moment, nous devons aller au chemin suivant sur le côté droit de l’éditeur : HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM Configuration Maintenant, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur la clé de configuration, sélectionnez Nouveau puis allez à mot de passe. Au moment où il nous demande le nom de la clé il faut écrire LabConfig et puis on appuie Entrer. Maintenant, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur le nouvellement créé LabConfig et nous sélectionnons Nouveau puis allez à Valeur DWORD (32 bits). Là, nous créons une valeur que nous allons appeler ContournerTPMCheck avec des données dans 1. Ensuite, nous créons Contourner la RAMCheck Oui BypassSecureBootCheck les deux avec la valeur 1. Une fois que nous avons créé ces trois valeurs dans LabConfig, il est temps de fermer l’éditeur et d’écrire Sortir et cliquez sur le Entrer à l’invite de commande pour le fermer. Nous allons maintenant revenir au message que nous avons laissé ouvert où le processus d’installation de Windows 11 nous a dit que nous ne pouvions pas continuer car nous ne répondions pas aux exigences et cliquez sur la flèche en haut à droite pour revenir en arrière. Ensuite, nous revenons à la fenêtre où il a demandé la version de Windows 11 que nous voulions installer et tout continuera, puisque le la configuration matérielle requise a déjà été désactivée.

Nous devons garder à l’esprit que la désactivation de ces fonctions peut empêcher Windows 11 de fonctionner de la manière souhaitée, il est donc conseillé d’utiliser ce système dans une machine virtuelle ou dans un test que nous effectuons avec le nouveau système d’exploitation Microsoft. .

C’est quand même la démonstration de vous pouvez avoir Windows 11 sans utiliser la puce TPM 2.0L’inconvénient est que la sécurité sera sérieusement compromise si vous n’avez pas cet allié précieux.