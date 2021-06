Vous pouvez donc préparer une glace maison sans sucre avec cette recette devenue virale | Vie

L’été commence, la chaleur arrive, et tout le monde veut une bonne glace. Avec cette recette virale avec seulement 3 ingrédients sans sucre, vous pouvez préparer une savoureuse sucette au chocolat hypocalorique.

Il fait chaud, tu veux te rafraîchir, et avez-vous envie d’une bonne glace. Le problème, c’est que les plus savoureuses, celles à la crème et au chocolat, emballé avec des calories, des graisses, des sucres, des conservateurs et des colorants.

Les alternatives sont glaces maison. Par chance peut être préparé un délicieux bonbon glacé au chocolat hypocalorique, sans sucre, sans produits laitiers, sans gluten, sans oeuf et sans édulcorant. Il convient donc à tout le monde, même à ceux qui souffrent d’une certaine forme d’intolérance alimentaire.

Il est également très facile à préparer car il ne faut que trois ingrédients. Tout ce dont vous avez besoin est un moule à popsicle que vous pouvez acheter sur Amazon et des bâtons en bois. Un bol n’est pas recommandé car le chocolat durcit.

Si pendant les chauds mois d’été vous laissez votre salaire dans des glaces pour lutter contre les températures élevées, vous pouvez désormais préparer vos glaces et sorbets de manière simple avec ces appareils.

La recette de bonbon à la crème glacée maison c’est l’oeuvre de la nutritionniste Blanca García-Orea, qui l’a publiée sur son profil Instagram et est devenue virale car elle est simple à préparer et très savoureuse. Il nous parvient via notre collègue Cristina Fernández, dans Business Insider.

Ici vous pouvez voir la recette:

Il vous suffit de suivre ces étapes :

Ingrédients

Banane

Ingrédients pour la garniture

5 ou 6 portions de chocolat avec un pourcentage de cacao supérieur à 85% 1 cuillère à café d’huile de noix de coco ou d’huile d’olive Crème de noix de cajou

Préparation de la crème glacée bonbon maison

Commencez par fouetter les fruits. La banane est très bonne car elle a de la texture, mais vous pouvez utiliser un autre fruit que vous aimez, et c’est sucré.

Mettez le mélange dans le moule à popsicle et mettez-le au congélateur pendant au moins 4 heures, ou jusqu’à ce qu’il soit congelé.

Pour préparer la garniture, faites fondre le chocolat avec la noix de coco ou l’huile d’olive. Sortez ensuite les sucettes glacées du moule et recouvrez-les de chocolat à l’aide d’une cuillère. Il durcira en un rien de temps.

En option Vous pouvez enrober le chocolat de crème anarcado ou de noix concassées, comme les amandes ou les noisettes, pour obtenir la version amande.

Un délicieux bonbon de crème glacée maison à faible teneur en calories. Oserez-vous l’essayer?