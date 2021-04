Vous pouvez donc utiliser votre téléphone mobile comme webcam pour votre ordinateur | La technologie

Nous vous proposons toutes les étapes nécessaires pour transformer votre tout nouveau téléphone mobile en une webcam de haute qualité pour votre ordinateur.

En raison de la situation d’urgence sanitaire mondiale, le télétravail et les cours en ligne sont devenus essentiels.Par conséquent, l’utilisation des applications de vidéoconférence a acquis une grande popularité, ce qui nous oblige à utiliser notre webcam beaucoup plus qu’auparavant, et cela peut être un n’en ai pas de bonne qualité.

Et c’est que bien que tous les ordinateurs portables aient une webcam intégrée, la vérité est que ce n’est généralement pas exactement de très haute qualité, ce qui signifie que ces réunions de travail ou d’étude n’ont parfois pas la plus grande clarté dans le visage des gens, nous obligeant à plus d’une occasion de devoir investir de l’argent supplémentaire dans une webcam externe, ce qui ne serait pas nécessaire si vous avez déjà un téléphone mobile intelligent.

Le meilleur de tout, est que nous pouvons utiliser notre smartphone actuel comme webcam sans fil grâce à l’utilisation des bons outils.

Vous pouvez donc utiliser votre téléphone mobile comme webcam pour votre ordinateur

Pour transformer notre smartphone en webcam sans fil improvisée, nous pouvons utiliser l’application DroidCam, gratuit sur le Google Play Store et l’App Store.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer complètement l’application:

Téléchargez l’application sur votre téléphone mobile, dans les liens précédemment partagés. Acceptez les autorisations requises par l’application pour l’audio et la vidéo. Vous devez télécharger le client de bureau DroidCam sur votre ordinateur portable ou de bureau. C’est aussi simple que de cliquer sur l’exécutable, d’accepter le contrat de licence, de choisir l’emplacement d’installation et d’appuyer sur le bouton d’installation. Assurez-vous que votre téléphone mobile et votre ordinateur portable ou de bureau utilisent le même réseau Wi-Fi. Nous devons maintenant procéder à l’installation de l’application sur notre ordinateur. Au début, vous verrez une petite fenêtre pop-up où nous serons autorisés à choisir l’une des trois options pour connecter notre téléphone. Choisissez l’option qui est marquée par défaut, quelle est la connexion via Wi-Fi. Maintenant, c’est très important, car nous devrons entrer l’adresse IP et le port dans les domaines suivants. Pour connaître ces informations, vous devez vous rendre sur l’application mobile DroidCam et rechercher à la fois l’adresse IP Wi-Fi et toutes les valeurs de port. Une fois localisés, saisissez-les dans les champs correspondants de l’application informatique. Une fois que vous vous êtes assuré que les cases vidéo et audio sont cochées, appuyez sur le bouton Démarrer. Vous devriez voir un aperçu du flux vidéo sur le client de bureau. Ici, vous pouvez toucher plusieurs options intéressantes telles que la variation de la caméra utilisée par l’application. Par défaut, il s’agit de la caméra arrière, mais vous pouvez également passer à la caméra avant. Il est maintenant temps de configurer notre application de visioconférence préférée pour utiliser exactement le flux Droidcam. Pour ce faire, rendez-vous dans l’application que vous souhaitez utiliser pour faire la visioconférence, et dans les paramètres vidéo, cela vous donnera le choix de toutes les webcams intégrées. Par défaut, celui intégré dans l’appareil lui-même sera sélectionné, mais l’idée est que nous recherchons l’application elle-même, qui est: Droidcam source 2 ou Droidcam source 3. Choisissez l’un d’entre eux. Exactement avec la voix, nous devons faire de même pour l’entrée audio. Faites confiance à celui qui est marqué par défaut, qui est le microphone intégré, ou choisissez le microphone du téléphone mobile. Pour ce dernier cas, nous devrions choisir l’option Audio virtuel Droidcam.

Toute la configuration précédente concerne la version gratuite de DroidCam, qui nous permet de transmettre des vidéos en qualité SD. Si vous achetez la version pro, vous pouvez également opter pour une qualité vidéo haute résolution, des fonctionnalités supplémentaires telles que de meilleurs fps, de meilleures capacités de réglage, une mise au point automatique et la possibilité de faire varier la luminosité et le contraste, entre autres.