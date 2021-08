Vous pouvez donc utiliser Windows 10 sur un Chromebook | La technologie

in

Si vous êtes passé d’un ordinateur Windows 10 à un Chromebook, il vous manque peut-être certains pouvoirs et applications que vous avez perdus à cause du changement. Eh bien, bien que certaines applications Windows puissent s’exécuter nativement sur les Chromebooks, il en manque encore beaucoup. Heureusement, vous pouvez profiter du système d’exploitation de Microsoft sur votre Chromebook et nous vous expliquerons comment.

Obtenir que Windows 10 fonctionne sur un Chromebook C’est quelque chose qui sera très utile, surtout si c’est la première fois que nous avons un ordinateur avec le système d’exploitation Chrome OS.

Bien qu’à première vue cela puisse paraître compliqué, ce n’est pas si compliqué, il suffit de suivre quelques étapes très bien balisées et nous pouvons y parvenir.

Bien entendu, il faudra utiliser un application tierce pour y parvenir, même si les avantages que nous offre cet outil sont nombreux et très utiles.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Parallels Desktop : qu’est-ce que c’est et ce qu’il nous offre

La méthode que nous allons utiliser pour que Windows 10 démarre et soit pleinement opérationnel sur votre Chromebook consistera à installer un outil appelé Parallels Desktop pour Chrome OS.

Ce logiciel est un conteneur Windows 10, c’est-à-dire qu’il vous permet exécuter la version complète de Windows sur un Chromebook. C’est un programme orienté vers les gros clients plutôt que vers le client individuel, même ainsi, il peut être utilisé, mais gardez à l’esprit qu’il est payant.

Il y a quelques fonctionnalités intéressantes de Parallels Desktop que vous devriez connaître comme :

Vous pouvez changer si effort entre Chrome OS et Windows (pas de redémarrage) Vous pouvez suspendre ou Windows quand tu veux. Ils peuvent Ouvrir des fichiers Chrome pendant l’exécution de Windows., Déplacez facilement du contenu entre les deux systèmes. Nous pouvons imprimer, même si nous utilisons Windows. Nous aurons de nombreuses compatibilités avec les périphériques, quel que soit le système dans lequel nous nous trouvons. Nous pouvons voir les deux systèmes sur un double écran. Le bureau Windows, les documents, les téléchargements et les dossiers personnalisés seront accessibles à partir des fichiers du système d’exploitation Chrome.

Configuration requise pour l’utilisation de Parallels

Il faut être clair que certains exigences minimales si nous voulons utiliser Parallels, ce que nous devons respecter, car sinon il ne sera pas possible de l’exécuter.

Les conditions requises pour que cet outil fonctionne et que nous puissions avoir Windows 10 sur notre Chromebook sont les suivantes :

Chrome OS version 85 ou ultérieure. Chrome Enterprise Upgrade / Chrome Education Upgrade, ISO Microsoft Windows (stocké dans Chromebook Downloads). Licence Windows 10. Processeurs pris en charge : Intel Core i5 ou i7 et AMD Ryzen 5 ou 7. Minimum 8 Go de RAM. 128 Go de stockage SSD local.

Installez Parallels Desktop et exécutez Windows 10

Avant de commencer l’installation, nous devons avoir plusieurs choses au clair, car sans ces détails, nous ne pourrons pas continuer de la meilleure des manières.

Ces détails à vérifier sont :

Nous devons nous assurer que nous sommes super administrateur dans le compte Google Workspace à partir duquel nous allons procéder à l’installation. Nous devons également nous assurer que nous avons les Licence ISO et Windows 10, Outre le Clé de Parallels Desktop.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il faut également préciser qu’avant que quelqu’un veuille accéder à son Chromebook, il doit être enregistré auprès de l’administration. Le l’administrateur doit l’être aussicar il est utilisé pour créer une image Windows dans Parallels Desktop.

Il est maintenant temps d’activer Parallels Desktop avec le lien fourni par le programme lui-même quand nous achetons la licence. Une fois que nous aurons fait cela, nous irons à console d’administration google afin que nous puissions activer le programme et ainsi il peut fonctionner et s’installer.

À ce stade, nous pouvons exécuter la machine virtuelle Windows, mais avant cela, nous devons la créer. Pour cela, nous allons à Shell développeur Chrome (navigateur) et nous appuyons sur le Touches Ctrl + Alt + t pendant que nous continuons dans le navigateur Chrome.

Maintenant que nous sommes dans le crosh, nous exécutons la commande : vmc create -p PvmDefault

Nous devons remplacer Windows.iso par le nom de l’iso de notre système Windows, que nous devions auparavant stocker dans le dossier de téléchargement du Chromebook.

Tout ce processus prend quelques minutes pour se terminer et lorsqu’il est terminé, nous pouvons exécuter la VM en mettant la commande suivante : vmc démarrer PvmDefault

En ce moment c’est ouvrira les paramètres de Windows 10 et nous pouvons installer ce système d’exploitation comme nous le faisons normalement sur un ordinateur préparé pour cela, en mettant sa licence pour qu’il puisse fonctionner et que le processus se passe bien.

Après avoir installé et terminé la configuration de Windows 10 sur la machine virtuelle, nous devons exporter l’image en tant que fichier fichier zip afin que nous puissions exécuter Parallels Desktop à partir du lanceur Chrome OS lui-même.

Nous le faisons en exécutant cette commande : vmc export -d Pvmdefault Windows10.zip

Il n’est pas nécessaire que ce soit Windows10.zip, nous pouvons changer le nom en un autre que nous voulons, mais l’important est qu’il exporter avec succès. Ce processus est long et le fichier zip résultant est volumineux.

L’étape suivante consiste à charger le fichier dans Google Drive associé à notre compte Chromebook, puis mettre l’url et le hachage SHA-256 dans l’administration de Google.

Maintenant, comme dernière étape, nous devons cliquer sur le Icône Parallels Desktop et lancez le processus de téléchargement et d’installation du fichier zip que nous avons précédemment créé. Avec cela, nous y parviendrons Windows 10 fonctionnera désormais de la même manière que le reste des applications.

De cette façon, nous aurons sur notre Chromebook, on peut dire, l’application Windows 10 avec laquelle nous pourrons interagir et en profiter pleinement comme si nous avions le propre système d’exploitation de l’ordinateur.

Tout cela grâce à Parallels Desktop, un programme qui fonctionne très bien, même s’il est dommage qu’il soit payant. On ne peut pas tout avoir dans cette vie.