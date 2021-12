Vous pouvez économiser 10 $ sur n’importe quel jeu de plus de 15 $ pendant les soldes d’hiver d’Epic Games

Ce week-end, vous pouvez être sûr qu’une grande partie du personnel de The Verge ajoutera à leur pile de honte sur PC. L’Epic Games Store a officiellement lancé ses soldes d’hiver annuelles, offrant des remises importantes sur de nouveaux titres comme Jurassic World Evolution 2, Battlefield 2042 et Marvel’s Guardians of the Galaxy. Ce qui est vraiment cool, c’est qu’Epic réduit tout titre de plus de 14,99 $ de 10 $ supplémentaires. Et ne vous inquiétez pas trop si vous avez du mal à savoir quoi acheter, car la vente se déroulera jusqu’au 6 janvier.

Régulièrement à 49,99 $, vous pouvez actuellement acheter le Logitech G305 Lightspeed dans une variété de couleurs sur Amazon pour 29,99 $. Cette remise n’est pas inhabituelle, mais il est assez difficile de trouver une souris de jeu sans fil avec ces spécifications pour ce prix. En plus d’un modèle standard noir ou blanc, le Logitech G305 est également disponible en violet, bleu, vert ou sarcelle, ce qui facilite la coordination des couleurs avec le reste de votre configuration. Pesant seulement 99 grammes et alimenté par une seule pile AA, le G305 peut durer jusqu’à 240 heures. Il associe également un capteur 12K DPI avec six boutons programmables, permettant d’excellentes performances de jeu.

Logitech G305 Lightspeed

La Logitech G305 Lightspeed est une souris sans fil qui a du style. Cette souris dynamique comprend six boutons programmables et un capteur 12K DPI. Le G305 est également disponible dans une variété de coloris et peut durer jusqu’à 240 heures avec une seule pile AA.

Si vous cherchez à augmenter votre système de cinéma maison, le MagniFi Max de Polk Audio comprend une paire de haut-parleurs satellites sans fil et un subwoofer dédié qui pourraient faire l’affaire. Généralement à 599,99 $, le système 5.1 est actuellement réduit chez Amazon et Best Buy à un peu moins de 500 $, l’un de ses prix les plus bas à ce jour. Cette barre de son de 43 pouces est une option solide pour toute personne possédant plusieurs consoles ou autres appareils compatibles HDMI, grâce à son trio de ports HDMI et à la prise en charge de HDMI ARC. Ce modèle dispose également d’une connectivité Bluetooth – ainsi que d’un port 3,5 mm et d’une connexion optique – ainsi qu’un Chromecast intégré et la prise en charge de Google Assistant, vous permettant de le coupler avec d’autres appareils compatibles Google dans votre maison et de le contrôler à l’aide commandes vocales.

Barre de son Polk Audio MagniFi Max 5.1

La Polk MagniFi Max 5.1 est une barre de son de 43 pouces livrée avec des haut-parleurs satellites sans fil et un subwoofer dédié. Il dispose de trois connexions HDMI en plus d’une seule connexion ARC.

Normalement à 149,99 $, Amazon propose actuellement le Razer Viper Ultimate et sa station de chargement RVB pour seulement 92,97 $. Ce n’est pas tout à fait le prix le plus bas que nous ayons vu pour cette souris de jeu ambidextre, mais c’est toujours une bonne affaire si vous avez besoin d’une souris sans fil. Le Viper Ultimate est équipé d’un capteur 20K DPI et de huit boutons programmables. Il peut également durer jusqu’à 70 heures entre les charges et la station de charge est compatible avec d’autres souris Razer sans fil, notamment Basilisk Ultimate et DeathAdder V2 Pro.

Razer Viper Ultimate (avec station de charge)

La Viper Ultimate est la souris de jeu sans fil ambidextre de Razer. Ce modèle est doté d’un capteur optique de 20 000 DPI et Razer affirme qu’il dispose de 70 heures d’autonomie.

Tous les modèles Surface Pro 8 de Microsoft bénéficient actuellement d’une remise allant jusqu’à 200 $ sur le Microsoft Store. Le modèle de base est équipé d’un processeur Intel Core i5, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, et bien qu’il coûterait normalement 1 099 $, il est actuellement réduit à seulement 899,99 $. Il s’agit d’un accord solide sur ce que la critique Monica Chin a appelé « le meilleur Surface Pro que nous ayons vu depuis des années ». Notez simplement que bien que toutes les configurations actuelles de la Surface Pro 8 soient à prix réduit, certains modèles ne bénéficient que d’une réduction de prix de 100 $ ou 150 $. Lire notre critique complète.

Microsoft Surface Pro 8

La nouvelle Surface Pro 8 est la plus grande mise à niveau de Microsoft depuis des années. L’excellent 2-en-1 prend en charge Thunderbolt 4, un écran 120 Hz, un meilleur appareil photo et un design plus moderne.

Le Corsair K60 RGB Pro est un clavier avec tout ce dont vous avez besoin, et rien d’autre. Normalement, vous vous attendez à payer 89,99 $ pour ce kit solide, mais vous pouvez actuellement le trouver sur Amazon et Target pour 69,99 $, son prix le plus bas à ce jour. Le K60 est doté d’un éclairage RVB par touche et de commutateurs linéaires, mais omet les commandes de volume et de média dédiées souvent présentes sur d’autres modèles Corsair pour aider à économiser de l’espace. La remise de 20 $ d’Amazon s’applique également actuellement au K60 RGB Pro SE à 79,99 $, qui comprend un repose-poignet magnétique et des touches PBT à double coup pour réduire les empreintes digitales.

Corsair K60 RGB Pro

Le K60 RGB Pro de Corsair est un clavier de jeu RVB pleine taille. Le K60 supprime les fonctions de lecture multimédia dédiées vues sur d’autres modèles pleine grandeur de Corsair et se concentre plutôt sur l’essentiel.

