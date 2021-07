Vous pouvez économiser de l’argent sur Netflix et d’autres services de streaming avec cette astuce simple

Le paysage télévisuel a radicalement changé au cours des cinq dernières années. Il n’y a pas si longtemps, les consommateurs devaient avoir un abonnement au câble pour profiter de la meilleure programmation télé disponible. De nos jours, plus de gens que jamais renoncent au câble et optent plutôt pour un abonnement au streaming. En fait, avec le contenu disponible sur des services tels que Netflix, HBO, Hulu et YouTube TV, les arguments en faveur d’un abonnement au câble coûteux et long sont moins convaincants que jamais. L’une des ironies du nouveau paysage du streaming, cependant, est que les gens ne dépensent pas nécessairement moins en divertissement télévisé. Bien qu’un abonnement mensuel au câble soit coûteux, l’inscription à de nombreux services de streaming peut s’additionner rapidement. Il existe cependant un moyen rapide et astucieux d’économiser de l’argent sur Netflix et d’autres services de streaming.

Économisez de l’argent sur Netflix

Netflix, à son actif, rend incroyablement facile l’annulation de votre abonnement et la réinscription. Contrairement aux abonnements au câble draconiens, il n’y a pas de contrats à long terme ou de frais cachés dont il faut se méfier. En bref, c’est une décision budgétaire intelligente de simplement définir un rappel pour la fin de votre abonnement Netflix et de l’annuler s’il n’y a rien que vous prévoyez de regarder.

L’idée est évidente quand on l’entend, sinon un peu bête. Mais un de mes amis a utilisé cette stratégie avec beaucoup de succès. Surtout compte tenu du fait que de nombreuses personnes se gavent d’émissions, au lieu de regarder des programmes d’une semaine à l’autre, il n’y a vraiment aucune raison d’avoir un abonnement Netflix en cours si vous ne regardez rien pendant des mois à la fois.

Pensez-y de cette façon: supposons que la saison 4 de Stranger Things revienne hypothétiquement à la fin de 2021. Et supposons que Stranger Things est la principale raison pour laquelle vous vous êtes inscrit à Netflix en premier lieu. Au lieu de garder votre abonnement actif pendant les prochains mois lorsque vous ne regardez pas beaucoup de contenu Netflix, vous pourriez économiser de l’argent chaque mois en annulant maintenant et en vous réinscrivant plus tard dans l’année. Et une fois que vous vous êtes réinscrit, vous pouvez vous gaver de tout ce que vous avez manqué en quelques semaines ou quelques mois. Après cela, vous pouvez à nouveau annuler votre abonnement.

Cela peut sembler fastidieux, mais si l’argent est serré, c’est certainement une option à considérer.

Comment annuler Netflix à temps

Encore une fois, économiser de l’argent sur Netflix en annulant périodiquement est facile. Tout ce que vous avez à faire est d’aller sur Netflix sur le Web et de vous connecter. Appuyez sur l’icône de votre compte dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Compte ». Ici, vous verrez quand est votre prochaine date de facturation Netflix. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de définir un rappel sur votre téléphone pour annuler quelques jours avant le début du prochain cycle de facturation.

Pour annuler réellement, suivez les étapes ci-dessus et sélectionnez « Annuler l’adhésion » sous l’en-tête Adhésion et facturation. Vous verrez une invite d’annulation supplémentaire à ce stade. Appuyez sur “Terminer l’annulation”. et vous êtes prêt à partir.

Il convient de noter que si vous annulez votre abonnement Netflix, vous pouvez redémarrer votre abonnement à tout moment sans frais supplémentaires. De plus, toutes vos préférences d’affichage et les détails de votre compte seront enregistrés si vous vous réinscrivez dans les 10 mois suivant l’annulation. Et inutile de dire que vous pouvez utiliser la même astuce avec tous les autres services de streaming de votre choix.

