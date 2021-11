Vous pouvez économiser la TVA sur ce Poco M3 Pro 5G : Amazon l’abaisse à 219 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’entrée mobile POCO et avec 5G Poco M3 Pro ne coûte désormais plus que 219 euros avec cette offre sur Amazon.

POCO est devenu une marque de Xiaomi avec un énorme succès grâce à ses téléphones bon marché et avec des fonctionnalités qui devraient normalement coûter plus cher. C’est pourquoi les mobiles comme ce POCO M3 Pro 5G sont un bonbon à un prix raisonnable.

Son prix a baissé dans plusieurs magasins, mais le meilleur est sans aucun doute celui disponible sur Amazon. Maintenant, vous pouvez économiser 21% du prix de ce mobile dans ce magasin, en restant à 219 euros.

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

Il s’agit de la version avec 128 Go de stockage, assez d’espace pour toutes vos photos, vidéos et ce qui vient des réseaux sociaux.

Mais pas seulement sur Amazon. Dans le PcComponentes espagnol, le prix est désormais de 220 euros, mais avec une différence, il dispose de 64 Go de stockage. Bien sûr, sur Amazon c’est moins cher, à 199 euros.

Ce mobile a une grande Écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il a également le Processeur MediaTek Dimensity 700 5G et une batterie de 5 000 mAh.

Vous pouvez utiliser sa combinaison d’appareils photo de 48 mégapixels et d’un capteur macro et de profondeur de 2 mégapixels pour prendre des photos en mode portrait. De plus, il dispose d’une caméra frontale de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Ce POCO M3 Pro 5G est l’un des mobiles 5G les moins chers du moment, donc si votre opérateur prend déjà en charge ces réseaux et que vous avez une couverture dans votre ville, vous remarquerez une amélioration de la vitesse de chargement et de téléchargement des données.

Comme on a pu le voir dans l’analyse, ce mobile est parfait comme mobile pas cher, son autonomie est assez bonne et que l’écran soit à 90 Hz à ce prix est remarquable.

