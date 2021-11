Vous pouvez emprunter avec Bitcoin en garantie !

L’échange de crypto-monnaie Coinbase annonce que les clients éligibles peuvent désormais emprunter jusqu’à 1 million de dollars. Plus important encore, en utilisant Bitcoin (BTC) comme garantie.

Avez-vous déjà eu un besoin urgent d’argent pour quelque chose qui ne peut être reporté ? Auparavant, vous auriez sûrement dû vendre vos Bitcoins. Maintenant, ce n’est pas nécessaire.

« Nous sommes heureux d’annoncer que les clients éligibles peuvent désormais emprunter jusqu’à 1 million de dollars.

Empruntez à Coinbase pour obtenir de l’argent sans vendre votre Bitcoin. Aucuns frais ou vérifications de crédit impliqués. Juste un taux d’intérêt annuel.

À cet égard, Max Branzburg, chef de produit chez Coinbase, a déclaré : « Les clients peuvent utiliser des prêts en fonction de leurs besoins financiers. Y compris pour les grosses dépenses telles que les réparations de la maison ou de la voiture, le financement de grandes occasions comme un mariage. Ou aidez à gérer les prêts personnels à intérêt élevé ou les dettes de carte de crédit.

Coinbase peut-il être la nouvelle banque ou prêteur d’argent, avec Bitcoin en garantie ?

Pour rappel, lorsque Coinbase a tenté de lancer son produit de cryptographie « Lend », la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a menacé de poursuivre en justice si elle procédait au lancement. Par conséquent, plus tard Coinbase, a abandonné le plan.

Actuellement, selon Coinbase : « Le bitcoin, utilisé comme garantie, restera en toute sécurité sur Coinbase. Il ne sera ni prêté ni utilisé à d’autres fins.

Sur le site Web de Coinbase, il est expliqué que les clients éligibles peuvent emprunter de l’argent en utilisant Bitcoin comme garantie, via PayPal ou des comptes bancaires. Notant que les emprunteurs ne paieront que 8% des intérêts annuels appliqués à l’opération (à compter du 1er juin 2021), sans vérification de crédit.

De plus, il indique que les clients peuvent emprunter jusqu’à 40% de la valeur du Bitcoin sur leur compte, jusqu’à un million de dollars. « Chaque mois, vous n’avez qu’à payer les intérêts dus. » De plus, il n’y a pas de paiements anticipés ni de frais de retard.

« Cette ligne de crédit a une fonction à vue et est payée dans les 2 ans suivant son ouverture. »

Où le prêt est-il disponible?

Soit dit en passant, la ligne de crédit offerte par Coinbase est actuellement disponible pour les résidents des États américains suivants : Alaska, Arkansas, Connecticut, Floride, Géorgie, Illinois, Massachusetts. Aussi, New Hampshire, New Jersey, Caroline du Nord, Oregon, Texas, Virginie, Nebraska, Utah, Wisconsin et Wyoming.

Cependant, Coinbase recherche des licences dans d’autres régions et pays pour pouvoir étendre son service de prêt.

En fait, les montants de prêt minimum et maximum peuvent varier selon l’état. Visitez et suivez les instructions sur coinbase.com/borrow pour voir si vous êtes admissible.

Donc, si vous êtes un client éligible de Coinbase, vous pouvez emprunter jusqu’à 40% de votre solde Bitcoin (BTC) sur Coinbase. Jusqu’à un maximum qui varie selon votre état de résidence :

100 000 $ au Nebraska et en Virginie 1 million de dollars dans tous les autres États énumérés ci-dessus

Le montant minimum que vous pouvez emprunter est de 100 $ dans la plupart des États, sauf comme indiqué ci-dessous :

Ohio : 1 001 $ minimum Arizona, Californie : 10 001 $ minimum

Il convient de noter que Coinbase ne signale aucune information ou activité liée au prêt aux agences d’évaluation du crédit pour le moment.

Je termine avec cette phrase de Paulo Coelho : « Quand tu veux vraiment quelque chose, tout l’univers conspire pour t’aider à l’obtenir. »

