Vous pouvez enfin placer les aliments sans laisser de trou dans le réfrigérateur : c’est ainsi que sont les Tápers avec Tetris de Samsung | Vie

Il nous est arrivé à tous que dans le réfrigérateur, nous ne puissions même pas mettre un récipient de plus malgré le fait qu’il y ait encore de la place. Mais le mauvais placement, combien ils occupent et l’espace mal optimisé nous a empêché de continuer à stocker de la nourriture. Nous avons maintenant une solution idéale grâce à deux entreprises qui se sont associées.

A ces dates où vos grands-parents ou vos parents préparent à manger pour 90 personnes malgré le fait qu’au déjeuner de Noël nous réunissons au maximum 10 membres de la famille, une grande partie de la nourriture finit par aller dans des contenants et aller au réfrigérateur.

Et c’est un problème lorsque ceux d’entre nous qui vivent à l’extérieur on va dans notre petit appart avec notre petit frigo, car le deuxième conteneur ne nous convient rien d’autre.

Heureusement pour nous Samsung s’est associé à la marque légendaire Tetris pour lancer des cônes en forme de bloc qui s’emboîtent qui sont idéales pour profiter du peu d’espace dans les réfrigérateurs.

Le produit s’appelle Samsung Stackers et est une série limitée composée de sept emballages qui imitent les pièces emblématiques de Tetris. Les couleurs sont : bleu clair, jaune, violet, vert, bleu, rouge et orange.

Ils peuvent être empilés, ils peuvent être emboîtés, ils peuvent être superposés... Comme on peut le faire dans le jeu vidéo, d’où la grâce des tápers.

Le réfrigérateur fait partie des appareils que vous consommez toujours, et parfois trop. Vous pouvez essayer de réduire la consommation qu’ils font et, par conséquent, aussi le coût économique qu’ils entraînent.

La belle partie de tout cela est que Samsung et Tetris se sont associés pour lancer un produit dont la mission est de reverser l’intégralité des recettes à la Banque alimentaire mondiale.

Vous avez toutes les informations ici et si vous souhaitez acheter ces tuppers pour le dîner du réveillon du Nouvel An, le site Web où ils les vendent est celui-ci. Courez, qu’en plus d’acheter des contenants idéaux, vous aiderez une très noble cause en une période de grand besoin.