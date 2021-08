Vous pouvez enfin précommander le casque Bose QuietComfort 45 sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Une bonne paire d’écouteurs peut être difficile à trouver. Mais lorsque vous en trouvez un que vous aimez, il est impératif que vous les gardiez en pleine forme. Il y a une raison pour laquelle les étuis et les housses pour écouteurs sont disponibles et fabriqués. Il faut un certain temps pour déterminer si vous êtes un amateur d’écouteurs, d’écouteurs intra-auriculaires ou d’écouteurs supra-auriculaires. Pour ce faire, vous devrez essayer différentes options. Ou vous pouvez nous croire sur parole pour savoir lesquels sont les meilleurs. Bose est constamment à l’échelon supérieur de la technologie audio. La dernière innovation du géant de l’audio est la Casque Bose QuietComfort 45 et ils peuvent enfin être précommandés sur Amazon.

Dans le passé, nous aimions nous asseoir et écouter notre musique avec le Casque Bluetooth sans fil Bose QuietComfort 35 II. Si vous avez besoin d’une paire d’écouteurs en ce moment, ils sont en stock et disponibles pour seulement 299 $. Ceux-ci sont proposés en noir ou en argent et vous offriront trois niveaux de suppression du bruit. Ils durent environ 20 heures d’autonomie avec une charge complète. Mais le Casque Bose QuietComfort 45 cela et ont plus de fonctionnalités. Vous pouvez les précommander pour seulement 329 $.

Écouteurs sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 45 à réduction de bruit – Triple noir Prix : 329,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

En savoir plus sur le casque Bose QuietComfort 45

Si vous n’avez pas suivi les dernières mises à jour de la technologie Bose, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre de la Casque Bose QuietComfort 45. Cette paire propose des modes silencieux et conscient. Le mode silencieux est entièrement antibruit, vous ne capterez donc aucun bruit ambiant. Le mode Aware fait entrer l’extérieur dans vos oreilles, afin que vous puissiez entendre ce qui se passe autour de vous tout en étant capable d’écouter votre musique. Bose utilise de minuscules micros pour mesurer, comparer et réagir au bruit extérieur, l’annulant avec des signaux opposés. L’architecture acoustique TriPort offre profondeur et plénitude. Vous profiterez d’une performance équilibrée et les basses restent cohérentes.

L’un des points forts est la durée de vie de la batterie de 24 heures à partir d’une seule charge. Une charge de 15 minutes offre trois heures d’écoute. Vous les rechargerez via un câble USB-C. Ceux-ci ont une connexion solide, car la technologie Bluetooth fonctionne avec un appareil à moins de 9 mètres. Les oreillettes sont fabriquées en cuir synthétique pelucheux et en nylon résistant aux chocs. Les écouteurs sont proposés en triple fumée noire ou blanche.

Écouteurs sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 45 à réduction de bruit – Triple noir Prix : 329,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

En savoir plus avec l’application Bose Music

L’application Bose Music vous guide à travers une configuration guidée avec votre nouveau casque. Mais ce n’est pas tout. Vous pourrez également contrôler vos fonctions de suppression du bruit à partir de là. Vous pouvez également gérer vos connexions Bluetooth, ce qui vous permet de choisir les appareils auxquels vous vous connectez. Il vous permet d’activer des raccourcis et d’ajuster vos niveaux à des performances plus personnalisées. Il y a tellement de choses à aimer avec cet audio haute fidélité.

Les Casque Bose QuietComfort 45 sont disponibles le 30 septembre 2021. Vous pourrez donc passer votre commande maintenant et les recevoir dans un peu moins d’un mois. C’est l’avenir du confort et de la sophistication des écouteurs sans fil Bluetooth. Profitez-en avec Bose.

Écouteurs sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 45 à réduction de bruit – Triple noir Prix : 329,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.