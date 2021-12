Vous pouvez enfin regarder la première bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie en ligne

Il y a deux mois, Marvel Studios a retardé pratiquement tous les films qu’il avait sur la liste pour 2022 et 2023. Une fois de plus, une suite de Spider-Man serait le dernier film Marvel à sortir en salles avant une longue attente. La bonne nouvelle est que l’attente ne sera pas aussi longue cette fois-ci. Doctor Stranger dans le multivers de la folie a été reculé du 25 mars au 6 mai. Mais contrairement à Spider-Man: No Way Home, vous n’avez pas à attendre longtemps pour voir la bande-annonce. Mercredi, moins d’une semaine après que Marvel a sorti No Way Home en salles, la première bande-annonce de Doctor Strange 2 est sortie.

À ce stade, si vous êtes un fan de Marvel, vous avez probablement vu Spider-Man : No Way Home. Si non, voici un avertissement de spoiler rapide pour quelque chose d’incroyablement mineur. Donc, si vous avez réussi à éviter toutes les fuites et spoilers jusqu’à présent, revenez peut-être après avoir vu le film.

Marvel partage la première bande-annonce de Doctor Strange 2

Pour ceux d’entre vous qui ont vu No Way Home (et sont restés jusqu’au générique), c’est le même teaser qui a joué à la fin du film. Nous entendons le même avertissement de Stephen Strange sur le peu que nous savons du multivers qu’il a dit à Peter au début du film.

Nous voyons ensuite Strange rendre visite à Wanda Maximoff dans sa nouvelle maison à la suite des événements de WandaVision. Elle est clairement inquiète que Strange soit venu parler du chaos à Westview, mais il a de plus gros poissons à fouetter. Le sort qu’il a lancé pour aider Spider-Man a fait encore plus de dégâts qu’il ne le pensait à l’origine. Il aura besoin de l’aide de Wong et Scarlet Witch pour reconstituer le multivers.

Vous pouvez regarder la première bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie ci-dessous :

Distribution, date de sortie et plus

Benedict Cumberbatch reprendra à nouveau son rôle du docteur Stephen Strange dans Multiverse of Madness. Il sera rejoint par les anciens de Marvel Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), Chiwetel Ejiofor (Mordo) et Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff). Marvel a déjà confirmé que Xochitl Gomez fera ses débuts en tant qu’America Chavez dans Multiverse of Madness. Chavez devient Miss America dans les bandes dessinées et fera probablement de même dans le MCU au cours de la phase 4.

Docteur étrange dans le multivers de la folie sortira en salles le 6 mai 2022.