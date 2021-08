Vous pouvez être un « millionnaire » Shiba Inu pour une tasse de café

in

Vous n’avez qu’à échanger des crypto-monnaies pendant une courte période avant de réaliser rapidement que tout et n’importe quoi peut arriver dans ce secteur. Pour les flingueurs qui pensent qu’ils sont le tirage le plus rapide de l’ouest, des « opportunités » comme Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) sont extrêmement tentants. Avec autant de zéros devant un nombre réel, SHIB-USD est certainement une concoction intéressante.

Source : Jolanta Beinarovica/Shutterstock.com

Disons-le de cette façon. Au moment de la rédaction de cet article, il vous suffit de dépenser de l’argent pour acquérir 159 515 jetons Shiba Inu. Par conséquent, si cette crypto mème inspirée des chiens pouvait gagner une valeur «par action» significative (même un centième de centime ferait l’affaire), les parties prenantes extrairaient une valeur incroyable. Mais quelle est cette probabilité ?

Pour être tout à fait honnête avec vous, ce n’est pas bon. Je ne vais pas y mettre d’argent, mais ma conviction personnelle (du moins en ce moment) est qu’il n’y a pratiquement aucune chance que Shiba Inu sur une base par jeton vaudrait moins d’un centième de centime. Cependant, certaines personnes ont décidé de tenter leur chance car la probabilité d’un rallye extraordinaire est un nombre non nul.

À l’époque où personne ne savait quoi que ce soit sur les crypto-monnaies, un certain Laszlo Hanyecz, ingénieur en logiciel et premier investisseur de blockchain, a payé 10 000 unités de Bitcoin (CCC :BTC-USD) pour deux pizzas. Sur la base d’un prix possible de 20 $ au total, cela impliquerait que BTC échangeait des mains à 0,2 cents.

Bien sûr, au prix de pointe de Bitcoin d’environ 64 000 $, ces deux pizzas valaient essentiellement 640 millions de dollars.

Ainsi, je peux apprécier les propos de mon collègue d’InvestorPlace David Moadel. “Juste pour le plaisir, vous pouvez acheter un million de pièces Shiba Inu au lieu d’une tasse de café.”

Oui vous pourriez. Mais devriez-vous?

Le prix n’est pas la seule chose à considérer à propos de Shiba Inu

En principe, je ne suis pas en désaccord avec Moadel. J’ai probablement donné le même argument au sujet des penny stocks dans le passé. Cependant, les cryptos comme Shiba Inu peuvent être un cas particulier, notamment en raison de l’environnement spéculatif.

Malheureusement, avec l’engouement pour les médias sociaux, il est beaucoup trop facile pour de nombreux jeunes de se laisser emporter. Et donc, ce qui commence comme une tasse de café se transforme rapidement en une franchise de cafés français, en grande partie parce qu’il est possible – comme le Bitcoin l’a prouvé à ses débuts – de devenir grand. ridiculement grand.

Ce qui n’arrange pas les choses, c’est que le prédécesseur de Shiba Inu Dogecoin (CCC :DOGE-USD) – ah oui, celui qui a tout déclenché ! – a également frappé quelques millionnaires audacieux. Lorsque vous avez des médias grand public respectables comme CNBC qui interviewent des millionnaires Dogecoin, cela ne fait qu’alimenter la frénésie connue sous le nom de peur de manquer (FOMO).

Je ne vais pas pointer du doigt parce que je sais ce que c’est. Je suis reconnaissant, cependant, d’avoir su quand arrêter. À vrai dire, d’autres doivent apprendre à leurs dépens et c’est une pilule difficile à avaler.

Si la volatilité inhérente de Shiba Inu ne suffit pas à vous faire réfléchir à deux fois, considérez ceci : un nombre croissant d’échanges et de portefeuilles cryptographiques, y compris des plus célèbres comme Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) ont soit répertorié, soit ajouté une sorte de prise en charge du jeton. Par conséquent, sur la base de la loi des petits nombres – diable, la loi des nombres infiniment petits – SHIB-USD devrait voler.

Au lieu de cela, la réponse a été carrément étouffée. Pourrait-il s’agir d’acheter la rumeur, de vendre la nouvelle ? Absolument. Mais les gens qui sont les plus enthousiastes à propos de Shiba Inu et de ses semblables ne semblent pas du genre à regarder un cheval cadeau dans la bouche. En effet, c’est le type d’annonces que les partisans du SHIB republieraient jusqu’à ce qu’ils aient des callosités sur les doigts.

Vérifiez vos émotions avant de continuer

Pour en revenir au point de mon collègue, pourriez-vous vous abstenir de sortir avec votre barista préféré et devenir à la place un millionnaire Shiba Inu (au moins en ce qui concerne sa base unitaire nominale) ? Bien sûr que vous pouvez, si c’est tout ce que vous feriez.

Cependant, dans de nombreux cas, sinon la plupart, il existe des circonstances sous-jacentes qui pourraient amener quelqu’un à parier sur quelque chose comme SHIB. Et croyez-moi, il y a beaucoup d’histoires d’horreur sur des gens qui se sont trop emportés avec leurs spéculations et cela les a ruinés.

De plus, ce qui est le plus dangereux dans les paris sur Shiba Inu, c’est que la plate-forme sous-jacente est décentralisée. Il s’agit d’un casino 24/7/365, avec la seule perturbation provenant de votre fournisseur de services publics local. Au moins avec la bourse, il y a une heure d’ouverture et une heure de fermeture. Tu n’es pas obligé de rentrer chez toi mais tu ne peux pas rester ici.

Ce n’est pas le cas avec Shiba Inu. Il vous faudra autant d’argent que vous êtes prêt à lui en donner. Et apparemment, peu importe combien d’argent vous lui donnez – il ne bouge nulle part. J’espère que cela vous dégrisera. Sinon, obtenez peut-être un équivalent crypto d’un conducteur désigné.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans BTC et DOGE. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.