Vous pouvez faire une blague à Amanda Waller de ‘Suicide Squad’ pour de vrai

Ce n’est pas tous les jours que nous pouvons appeler des personnages de bandes dessinées dans la vraie vie, mais Suicide Squad: Kill The Justice League donne aux aspirants farceurs une chance de faire exactement cela.

Sur le compte Twitter de Suicide Squad: Kill The Justice League, le développeur Rocksteady a partagé le numéro de téléphone +1 (310) 564-7047 sans explication. Si vous l’appelez, Amanda Waller décroche et commence à vous crier dessus. Elle pense que vous êtes Harley Quinn pour une raison quelconque. Veuillez noter, cependant, que cela ne fonctionnera probablement pas si vous appelez à partir d’un numéro en dehors des États-Unis.

« Je sais que c’est toi Harley », dit Waller au téléphone. «Je vous ai donné des armes, des ressources et une approbation complète pour exécuter la Justice League, et vous êtes ici en train de passer mon temps à faire des farces !? Arrêtez de déconner et abattez les cibles. Maintenant! »

Découvrez ci-dessous un enregistrement de la réponse de Waller.

#SuicideSquadGame pic.twitter.com/4qDGUcGnfD — Eren | Caboose (@CabooseEK) 12 octobre 2021

Si vous n’êtes pas familier avec le personnage, Amanda Waller est un agent du gouvernement de DC Comics qui est généralement en charge de l’équipe de Suicide Squad. Sûr de dire que le personnage sera probablement dans Suicide Squad: Kill The Justice League si elle est ici en train de prendre des appels téléphoniques publics qui peuvent être ou non Harley Quinn.

Oh, et certainement NE PAS envoyer de SMS à ce numéro (vous recevrez un SMS vous invitant à vous inscrire aux mises à jour. Des tarifs standard pour les messages et les données peuvent s’appliquer.) – Suicide Squad: Tuez la Justice League (@suicidesquadRS) 12 octobre 2021

Nous aurons enfin un autre aperçu de Suicide Squad: Kill The Justice League à DC Fandome le 16 octobre, qui, espérons-le, inclura un gameplay.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

