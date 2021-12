Vous pouvez gagner une Xbox Series S de marque Garfield

Microsoft a dévoilé une toute nouvelle console Xbox Series S personnalisée de marque Garfield. Il ne semble pas qu’il soit disponible à l’achat pour le grand public, car il est offert comme prix pour célébrer la sortie de Nickelodeon All-Star Brawl et l’annonce récente de l’arrivée de Garfield dans la liste.

Cette console spéciale a un design assez simple : elle est juste orange avec une image d’un Garfield non amusé. Ceux qui suivent le compte Xbox officiel et retweetent le tweet de Xbox avec le hashtag #XboxGarfieldSweepstakes auront une chance de le gagner. Le tirage au sort se termine le 23 décembre.

Selon les directives, puisque ce tirage au sort se déroule sur Twitter, il y a plusieurs conditions préalables. Xbox vous enverra directement un message sur Twitter, alors assurez-vous de les avoir ouverts le 29 décembre lorsque la société vous fera savoir si vous avez gagné. De plus, votre compte Twitter ne doit pas être « verrouillé » et doit être « non protégé » ou « public » pour être éligible.

Votre compte Twitter est techniquement compté comme votre seule participation au concours, et c’est à la discrétion de Microsoft de vous sélectionner comme gagnant. Si l’entreprise trouve du contenu sur votre compte Twitter qui pourrait avoir un impact négatif sur la bonne volonté de l’entreprise, comme la promotion de drogues illégales ou des déclarations offensantes, vous pourriez être disqualifié.

Dans la revue Nickelodeon All-Star Brawl de GameSpot, Heidi Kemps a déclaré : « En fin de compte, Nickelodeon All-Star Brawl est un solide combattant de plate-forme compétitif, mais il manque de plusieurs éléments clés. Si vous avez un groupe de copains qui aiment Smash compétitif et avez beaucoup d’amour pour le catalogue de personnages de dessins animés de Nickelodeon, vous trouverez All-Star Brawl assez satisfaisant. »

