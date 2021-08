Vous pouvez incarner Oro et Akira des écoles rivales dans Street Fighter 5 à partir d’aujourd’hui

in

Par Dom Peppiatt

16 août 2021 19:06 GMT

Écoles rivales‘ Akira Kazama et artiste martial particulier Oro font leurs débuts dans Combattant de rue 5 aujourd’hui, grâce à une énorme nouvelle mise à jour dans le jeu.

Nous savons qu’Akira arrive dans le jeu depuis un petit moment maintenant, mais après qu’un livestream Capcom a montré un gameplay pour le personnage en avril, nous pouvons enfin mettre la main sur elle aujourd’hui.

Les joueurs vétérans de Street Fighter apprécieront le fait que le personnage invité bascule beaucoup de mouvements plus anciens (mélangés à de nouvelles techniques, naturellement) et elle peut faire appel à l’aide de son frère, Daigo, si les choses deviennent un peu trop difficiles à gérer.

Découvrez-la en action ci-dessous.

Cette dernière mise à jour a également corrigé l’étrange problème de sélection de personnage qui donnait à Sakura l’air d’un bug dans le jeu (merci Eurogamer).

Les deux nouveaux personnages suivent Dan Hibiki, arrivés dans Street Fighter 5 fin février, et arrivent avant que le dernier personnage, Luke, ne soit ajouté au titre plus tard cette année. Selon l’éditeur, Luke “aidera à étendre le monde de Street Fighter” (quoi que cela signifie).

« D’après ce que nous pouvons voir, Luke semble se concentrer sur le fait de se déplacer rapidement et de frapper fort. Ses coups de poing tirent même des projectiles ressemblant à des rayons à une vitesse alarmante ! Luke montera sur le ring en novembre 2021, et nous avons hâte de partager plus d’informations à son sujet bientôt ! dit l’entreprise.

Pour l’instant, vous avez Oro et Akira avec qui jouer, cependant. Découvrez une bande-annonce d’Oro ci-dessous si vous voulez en savoir plus sur lui.

