Vous pouvez installer les mises à jour iOS 15/watchOS 8 avec moins de stockage

Alors qu’Apple continue de travailler sur iOS 15 et d’autres mises à jour avant la sortie de l’automne, la société a déployé aujourd’hui les troisièmes versions bêta de son dernier logiciel pour les développeurs. Fait intéressant, Apple affirme que les mises à jour nécessiteront désormais moins de stockage disponible à installer, ce qui peut résoudre un gros problème pour certains utilisateurs.

Dans les notes de publication de la dernière version d’iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8, disponibles sur le site Web d’Apple Developer, la société indique que les mises à jour d’aujourd’hui résolvent un problème qui pourrait empêcher les utilisateurs d’installer des mises à jour système avec un stockage disponible faible. sur l’appareil.

Voici ce que dit Apple :

Mise à jour logicielle Résolu dans watchOS 8/iOS 15 beta 3 : vous pouvez désormais mettre à jour votre appareil à l’aide de la mise à jour logicielle si moins de 500 Mo de stockage sont disponibles. (78474912)

Il n’y a pas beaucoup de détails sur ce qui a été modifié ou comment cela fonctionnera, car certaines mises à jour sont en réalité des fichiers volumineux, mais les notes de publication affirment que les mises à jour du système peuvent désormais être installées sur l’iPhone, l’iPad ou l’Apple Watch même lorsque « moins plus de 500 Mo de stockage sont disponibles.

Si cela est vrai, cela pourrait être un gros problème pour certains utilisateurs, en particulier les propriétaires d’Apple Watch Series 3. Plus tôt cette année, plusieurs utilisateurs se sont plaints du fait qu’il était presque impossible d’installer les mises à jour watchOS sur la série 3 en raison du modèle GPS ne disposant que de 8 Go de stockage interne. Apple a même commencé à demander aux utilisateurs de la série 3 de réassocier leur Apple Watch afin d’installer les mises à jour logicielles.

iOS 15 et watchOS 8 devraient être rendus publics plus tard cette année. Les utilisateurs peuvent désormais installer les versions bêta via le programme logiciel Apple Beta.

