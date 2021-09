Vous pouvez installer Windows 11 sur un ancien PC, mais Microsoft ne sera pas responsable des conséquences | La technologie

Il ne reste plus beaucoup de jours pour voir Windows 11, la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft est arrivée enveloppée dans une série de controverses. Le dernier est que le Redmond vous permettra d’installer Windows 11 sur des ordinateurs non pris en charge, mais ils ne s’occuperont pas de ce qui peut arriver.

Windows 11 est au coin de la rue. Le jour que Microsoft a marqué pour le lancement officiel de la nouvelle version de son système d’exploitation est le 5 octobre. Ce jour-là, nous découvrirons de première main toutes les nouvelles que Redmond nous a préparées, mais jusque-là, tout ce que nous pouvons faire est de lire les perles que la société publie.

Et, est-ce que les informations que Microsoft a fournies sur Windows 11 n’ont pas été les meilleures. Au cours des dernières semaines, plus de questions que de réponses ont été générées et, compte tenu du fait qu’il est moins de deux semaines avant son arrivée, il aurait été bon que les utilisateurs précisent les exigences minimales ou s’il peut être installé sur des ordinateurs . ancien.

En fait, le dernier connu est que Windows 11 peut être installé sur des ordinateurs qui ne prennent pas en charge le système, comme les anciens ordinateurs. Mais, les exigences laissent de côté de nombreux ordinateurs qui, pour la plupart, n’ont que quelques années derrière eux.. La décision de Microsoft semble être destinée à se laver les mains.

Ceux de Redmond commentent que le système d’exploitation peut être installé, mais que la décision et la responsabilité incomberont à l’utilisateur. Cela implique qu’ils ne seront pas tenus pour responsables d’éventuelles erreurs pouvant être générées sur des ordinateurs ne prenant pas en charge cette version du système d’exploitation Microsoft.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

De plus, lors de l’installation de Windows 11 sur des ordinateurs non pris en charge, les mises à jour n’arriveront pas.. On ne sait pas comment les utilisateurs mettront à jour le système d’exploitation, mais c’est très probablement via des installations propres ou en utilisant une sorte d’outil qui télécharge les nouvelles versions du système d’exploitation Microsoft.

Allez, Microsoft autorisera l’installation de Windows 11 sur les ordinateurs qui ne répondent pas aux exigences minimales. Mais si l’ordinateur subit une sorte de problème après l’installation ou lors de l’utilisation de Windows 11, ils ne seront pas tenus responsables et, en outre, il est prévu que le fabricant de l’équipement ne prendra pas non plus en charge les dommages.