Vous pouvez jouer à Starfield ou Flight Simulator sur Xbox One grâce à la puissance du cloud | Jeux

Grâce à Xbox Cloud Gaming, nous pouvons jouer à des jeux exclusifs Xbox Series X sur notre ancienne Xbox One de 2013, ce qui garantirait que nous pouvons jouer à des exclusivités aussi puissantes que Starfield sur du matériel avec de nombreuses années derrière.

Ces jours-ci, l’E3 2021 a été célébré et lors de la conférence Microsoft, nous avons vu de nombreux jeux qui atteindront différentes générations et plateformes, mais aussi certains des premiers jeux de la société qui n’atteindront que la Xbox Series X | S.

STALKER 2, Starfield ou Flight Simulator sont quelques exemples de des jeux qui seraient impossibles sur des consoles comme la Xbox One (à la fois l’original comme S ou X) en raison de l’architecture de la machine et de sa puissance à la fois CPU et GPU.

À la fin de chaque bande-annonce, nous pouvions voir sur quelles plates-formes chaque jeu serait disponible et le slogan habituel était “Xbox Series, PC et Xbox Cloud”. Maintenant bien, Pourquoi serait-ce sur Xbox Cloud Gaming s’il est basé sur Xbox One S et non sur des consoles Xbox One ?

La réponse est assez simple. Ce que nous apprécions actuellement en tant que xCloud, vous avez ici notre avis sur le service sur iOS et PC et ici notre impression sur le service sur Android, il est basé sur des serveurs Xbox One S.

C’est pourquoi les temps de chargement sont longs, la résolution n’est pas très élevée et les effets graphiques ne sont pas à la pointe. Cependant, en 2021 Microsoft voulait remplacer ces serveurs Xbox Series S par Xbox Series X, ce qui signifie que nous pouvons jouer avec la meilleure qualité sur la console de n’importe où.

C’est quelque chose que Microsoft va parier très fort et, en fait, il y a quelques jours, nous vous avons dit qu’ils prévoyaient de lancer leur propre Chromecast avec xCloud intégré, ainsi qu’une application préinstallée sur différents SmartTV avec xCloud, mais ils permettront également aux utilisateurs de Xbox One de profiter de ces exclusivités Xbox Series X et Series S.

Comme nous pouvons le lire dans The Verge, Will Tuttle, rédacteur en chef de Xbox Wire -le canal de communication officiel de Xbox- a commenté que ont hâte de partager plus de détails sur les plans pour apporter des jeux de nouvelle génération comme Flight Simulator sur Xbox One grâce à Xbox Cloud Gaming de la même manière qu’ils apporteront déjà ces jeux sur mobiles, tablettes et navigateurs.

Il était déjà prévu que Xbox en tant que console profite du cloud en testant les jeux avant de les télécharger., mais c’est un pas de plus car il donne aux machines 2013 comme la Xbox One qui ont une bonne connexion réseau la possibilité de jouer aux jeux de dernière génération qui, par matériel, sont incompatibles avec le système.

Sans aucun doute, Microsoft parie très fort sur cette « puissance du cloud » qui était évoquée il y a quelques années avec sarcasme, mais qui est désormais une réalité grâce à l’avancée des réseaux et des serveurs.