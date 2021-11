Vous pouvez jouer gratuitement à la pré-alpha multijoueur de Company of Heroes 3 à partir d’aujourd’hui

Relic Entertainment et Sega ont annoncé un Compagnie des Héros 3 La pré-alpha multijoueur, disponible pour tous ceux qui s’inscrivent, sera jouable plus tard dans la journée. Étant donné que le jeu ne doit pas être lancé avant la fin de 2022, il est assez avancé pour avoir un avant-goût de la marque spécifique d’action RTS du jeu.

La quantité de contenu que vous pourrez essayer bien avant le lancement correct du jeu est également assez impressionnante : la suite pré-alpha multijoueur comprendra quatre cartes italiennes que vous pourrez utiliser pour tester plusieurs modes de jeu (y compris co- op contre IA, PvP compétitif et Escarmouche contre IA). Les factions jouables incluent à la fois les États-Unis ou la Wehrmacht.

Bien que l’alpha ne soit pas prêt à être mis en ligne avant 9h PT / 12h HE / 17h GMT aujourd’hui (30 novembre), vous pouvez pré-charger le jeu dès maintenant pour maximiser le temps que vous aurez réellement pour jouer au jeu une fois qu’il sera installé sur votre machine. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire gratuitement et de lier votre compte Steam à Relic.

La pré-alpha est en ligne jusqu’au lundi 6 décembre à 20h PT / 23h HE / 4h GMT (7 décembre), vous donnant un peu plus d’une semaine pour vous familiariser avec ce que Relic est sur le point d’offrir dans le suivi RTS tant attendu.

Selon le développeur, le gameplay du nouveau titre a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, ce qui en fait « l’expérience tactique la plus profonde à ce jour ». La campagne comporte une carte dynamique, vous permettant de commander des forces terrestres, aériennes et navales et de construire des lignes de ravitaillement pendant que vous dirigez la campagne des Alliés pour reprendre l’Italie continentale aux forces de l’Axe.

Company of Heroes 3 a été annoncé en juillet de cette année et devrait sortir sur PC en 2022, mais avant cela, Relic veut entendre ses joueurs via sa plate-forme CoH-Development et obtenir les commentaires de la communauté toujours croissante. En tant que tel, vous pouvez presque certainement vous attendre à d’autres tests comme celui-ci à l’avenir.