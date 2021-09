Vous pouvez jouer gratuitement à Watch Dogs Legion ce week-end

Si vous avez envie de donner Légion des chiens de garde vas-y PS5, PS4, ordinateur, ou Google Stadia, vous avez de la chance : le jeu peut être essayé entièrement gratuitement du 3 au 5 septembre.

Ubisoft a annoncé que le RPG basé à Londres sera disponible dans un week-end gratuit dans un communiqué de presse, et que vous pouvez vous préparer pour le plaisir en téléchargeant le jeu sur la plate-forme de votre choix avant le début de la période d’essai. .

Si vous commencez tout juste avec le jeu et que vous voulez savoir comment le jouer au mieux avant de vous lancer, vous pouvez consulter notre guide de recrutement opérationnel ici, ainsi que pour apprendre comment créer un Borough Defiant, où trouver des points techniques, comment débloquer la mission Stormzy’s Fall on My Enemies et comment voyager rapidement dans Londres.

Si vous aimez ce que vous jouez dans le jeu et que vous souhaitez continuer leur combat avec DedSec dans Watch Dogs Legion une fois le week-end gratuit expiré, vous pourrez conserver toute progression de jeu que vous faites – et vous pouvez et profiter de réductions sur le jeu et la passe de saison au cours du week-end gratuit, aussi :

PC via Ubisoft Store et Epic Games Store: 60 % de réduction sur les éditions Standard, Deluxe, Gold et Ultimate, et 25 % de réduction sur le Season Pass.

PC via Stadia Pro : 55 % de réduction sur l’édition Deluxe et 50 % sur l’édition Gold.

PlayStation 5 et PlayStation 4: 55 % de réduction sur l’édition Deluxe et 50 % de réduction sur l’édition Gold.

Watch Dogs: Legion est disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Stadia et Amazon Luna, et est disponible avec un abonnement Ubisoft + – sachez simplement que la piste gratuite ne s’étend pas à toutes les plateformes .