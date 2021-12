Vous pouvez maintenant acheter les écouteurs sans fil Nothing Ear (1) avec dogecoin

L’une des caractéristiques distinctives des écouteurs sans fil Nothing’s Ear (1) est le design. Les écouteurs sont dotés d’étuis transparents qui leur donnent un look original dans une industrie de plus en plus encombrée. Ajoutez le prix relativement bas de 99 $ et vous vous retrouvez avec un appareil unique. Vous bénéficiez d’une suppression active du bruit à un prix inférieur à celui de la concurrence dans un package qui ne ressemble en rien à la plupart des alternatives AirPod. Et si cela ne suffit pas, Nothing est allé de l’avant et a introduit une autre option Ear (1). Rejoignant le modèle blanc, l’oreille noire (1) se vend au même prix de 99 $. Et vous pouvez le payer avec des crypto-monnaies si vous le souhaitez, y compris le meme crypto que vous voyez sans cesse dans l’actualité : Dogecoin.

Les écouteurs noirs Nothing Ear (1)

Le lancement d’une nouvelle couleur pour un produit dont la principale caractéristique de conception est le boîtier transparent semble contre-intuitif. Vous ne pouvez pas avoir à la fois des couleurs et de la transparence dans un produit. Mais l’oreille de rien (1) n’est pas complètement transparente.

Seule la tige est livrée avec des couvercles en plastique transparent qui montrent certains des éléments internes de l’écouteur. Le bourgeon réel, la partie qui va à l’intérieur de l’oreille, est de couleur blanche dans le modèle d’origine. C’est là que vous pouvez appliquer le changement de couleur. Et c’est ainsi que vous vous retrouvez avec le nouveau casque Ear (1) noir à 99 $ que Nothing vient de dévoiler.

La combinaison noir/transparent peut avoir plus de sens pour certains acheteurs soucieux de l’apparence de leurs écouteurs sans fil. Transparence mise à part, l’oreille blanche (1) ressemble de loin à des écouteurs sans fil noir et blanc. Il faut se rapprocher d’eux pour remarquer la transparence. Si cela vous dérange, alors l’option noir/transparent le résoudra.

Comme prévu, un étui noir/transparent ira avec les nouveaux écouteurs Nothing.

Écouteurs et étui Nothing Ear (1) en noir. Source de l’image : rien

Paiements Doge maintenant acceptés

Hormis le changement de couleur, rien ne change pour l’oreille noire (1). Vous obtenez toujours les mêmes caractéristiques que le modèle blanc. Et le prix reste en place. C’est 99 $ pour l’oreille noire (1), qui sera mise en vente le 13 décembre.

De plus, Nothing prétend que ses écouteurs sans fil sont neutres en carbone, la société de certification SGS ayant aidé la startup à neutraliser son empreinte carbone.

Plus excitant, vous pouvez payer avec des crypto-monnaies pour les modèles Ear (1) blancs et noirs. Ce n’est pas seulement doge que Nothing prend en charge, car le système de paiement acceptera également le bitcoin, l’ethereum et la pièce stable USDC.

Payer avec bitcoin ou ethereum peut ne pas avoir beaucoup de sens en raison du temps d’attente et des commissions impliqués dans le traitement des transactions. Doge pourrait être une meilleure alternative, même si ce n’est pas parfait. Bien que l’ajout de paiements cryptographiques à la boutique en ligne de Nothing soit un développement notable, il contredit également quelque peu les affirmations de neutralité carbone.

La frappe de bitcoin et d’ethereum nécessite beaucoup d’énergie. Rien n’est au courant du paradoxe, pointant The Verge vers le Crypto Climate Accord. C’est un effort pour l’industrie de la cryptographie pour produire des émissions nettes nulles d’ici 2030.

Mis à part les paiements et l’environnement, on ne sait pas combien de stock d’oreille noire (1) Rien n’aura en stock. La société qualifie pour le moment le modèle noir d’« édition limitée ». Mais cela pourrait en faire un ajout permanent à sa gamme à l’avenir.