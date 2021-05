Vous pouvez maintenant acheter un yacht de Cupra | Moteur

Cupra a lancé un yacht basé sur le Formentor VZ5 en collaboration avec De Antonio Yachts. C’est la première de la collaboration entre les deux marques.

Cupra est connue pour créer des voitures de sport à partir de modèles Seat. Cependant, que se passerait-il si je vous disais que maintenant vous pouvez obtenir un yacht de Cupra? Oui, la marque s’est immergée dans le monde du yachting et l’a fait grâce à une collaboration avec la marque Par Antonio Yachts.

Il a été appelé D28 Formentor Et, comme son nom l’indique, il s’inspire de la Cupra Formentor de la marque. Par conséquent, esthétiquement, il présente de nombreux détails en fibre de carbone en plus d’avoir été peint avec des couleurs Bleu Pétrole et Cuivre, ce second ton étant celui qui marque l’identité de la firme. Pour l’instant, le yacht est exposé à la Marina Vela dans le port de Barcelone avec le Formentor VZ5, l’édition spéciale de ce SUV. limité à 7000 unités, avec un moteur cinq cylindres sous le capot et 390 ch de puissance.

De son côté, le De Antonio Yachts D28 Formentor a 400 chevaux de puissance et est capable d’atteindre un vitesse maximale de 40 nœuds grâce au design en forme de V de son casque. Cependant, la société affirme qu’elle offrira également une navigation confortable à vitesse de croisière.

Concernant la configuration du bateau, il a 7,99 mètres en longueur et une plate-forme sévère d’un demi-mètre peut être ajoutée. Cependant, il peut accueillir jusqu’à 10 personnes, et sur son pont, vous pouvez trouver des zones de solarium avec des sièges et des tables à la fois à l’avant et à l’arrière.

Selon le président de Cupra, Wayne Griffiths, ce lancement ne sera que le début car cette collaboration avec le constructeur de bateaux n’est «que le premier projet parmi tant d’autres». En fait, il a même donné quelques indices sur les futurs projets qu’ils pourraient lancer et a annoncé: «nous étudions déjà la création d’un yacht e-HYBRID pour l’année prochaine».

Dans tous les cas, nous devrons encore attendre ces sorties et pour l’instant nous nous en tiendrons à celle-ci, qui sera mise en vente au public. à la fin de cette année. Son prix n’est pas encore connu, même s’il sera probablement élevé, dans la lignée de nombreux autres bateaux de ce style. Bien sûr, peu de gens pourront dire qu’ils ont un yacht Cupra dans le port, donc cela aura une touche distinctive ajoutée.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.