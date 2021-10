Vous pouvez maintenant acheter une devise crypto de jeu de calmar – Voici où l’acheter

Une nouvelle crypto-monnaie basée sur la série Netflix « Squid Game » a pris de la valeur après ses débuts le 20 octobre. Au cours des dernières 24 heures seulement, Squid Game ($ SQUID) a augmenté de plus de 300 % et ne montre aucun signe de ralentissement.

Si vous voulez savoir où acheter le jeton Squid Game maintenant, cet article est pour vous.

Où acheter le jeton Squid Game maintenant

Étant donné que SQUID est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter SQUID en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter SQUID dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des BNB sur une bourse ou un courtier réglementé, tel que Binance ›

Nous suggérons Binance car c’est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec des frais parmi les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre BNB vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à SushiSwap DEX

Rendez-vous sur SushiSwap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre BNB contre SQUID

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises, dont le SQUID.

Qu’est-ce que le jeton Squid Game ?

Squid Game est une émission de télévision coréenne qui a fait la une des journaux lorsqu’elle a été ajoutée à la bibliothèque Netflix. Le programme se compose d’adultes endettés qui s’affrontent dans des jeux pour enfants pour gagner des prix en argent ou faire face à la mort.

Le projet Squid Game est un jeu de crypto-monnaie pour gagner une plateforme inspirée de l’émission. Le jeton Squid Game est requis pour jouer à un jeu en ligne dont le lancement est prévu en novembre.

Le jeu en ligne se compose de six niveaux. Chaque niveau nécessite des frais d’inscription plus élevés et les développeurs conserveront 10% des frais d’inscription et le reste sera versé au gagnant.

Dois-je acheter le jeton Squid Game ?

Il convient de noter que CoinMarketCap a émis un avertissement indiquant que certains utilisateurs « ne peuvent pas vendre ce jeton » et « faites attention lors de la négociation! »

Cela étant dit, l’achat de la pièce Squid Game est désormais quelque chose qui est destiné aux personnes ayant une tolérance élevée au risque.

Réaction des médias sociaux de la pièce de monnaie Squid Game

La pièce Shiba Inu date d’il y a 12 heures. Le jeton Squid Game fait désormais fureur, via @BKimNews https://t.co/za1CdV0VO6 – John Hyatt (@John__Hyatt) 29 octobre 2021

le jeton Squid Game «SQUID» a été évalué à plus de 3 $, contre 0,5 $ au plus bas au cours des dernières 24 heures. De plus, sans raison apparente, la pièce a augmenté de 2500%, avec une augmentation de 90% du volume des transactions au cours des dernières 24 heures, selon CoinMarketCap. – SOHE i L (@SoheilSBabaei) 29 octobre 2021

