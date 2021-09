Vous pouvez maintenant acheter une réplique de la guitare d’Ellie dans The Last of Us 2 en Europe – pour 2 060 £

Si vous aimez vraiment Le dernier d’entre nous partie 2, et vous vivez en Europe, pourquoi ne pas découvrir un peu de merch absurdement cher lié à l’exclsuive estimé de PlayStation ?

La réplique de la guitare Last of Us Part 2, celle qui coûte plus de 2 000 $, a finalement fait son chemin dans la boutique PlayStation Gear de l’UE. Cet instrument de 20″ est une réplique de la guitare du jeu d’Ellie – un modèle 314ce, fabriqué par Taylor (donc au moins vous savez que c’est bon).

“Construit avec un dos et des éclisses en sapelli massif et une table en épicéa de Sitka, ce modèle produit une voix équilibrée sur tout le spectre tonal avec des médiums riches et des notes aiguës claires”, lit-on dans sa description.

Vous devrez cependant payer pour ce design bien conçu: l’instrument vous coûtera 2 060 £, TVA incluse. Étant donné que vous paieriez environ 1 700 £ pour un modèle 314ce ordinaire, il semble certainement que vous payiez ces 360 £ supplémentaires pour bénéficier d’un lien vers le dernier jeu de Naughty Dog.

Si vous n’avez pas autant d’argent à dépenser sur une réplique de guitare, ne vous inquiétez pas (jeu de mots) : il y a une autre guitare plus petite liée au jeu que vous pouvez récupérer pour un prix encore exorbitant de 630 £. Le plus petit modèle présente également un dessin du tatouage d’Ellie dans le jeu. Il possède également “le dos et les côtés de sapele en couches avec un dessus en acajou massif [producing] un son acoustique audacieux et résonnant avec un volume et une projection impressionnants.”

Si vous avez faim de plus d’informations sur The Last of Us et que vous ne voulez peut-être pas vider vos économies sur les guitares, vous pouvez plutôt consulter notre tout premier regard sur l’émission The Last of Us HBO, ou en savoir plus sur cette rumeur. Le multijoueur The Last of Us qui devrait arriver sur PlayStation à un moment donné.