Vous pouvez maintenant acheter, vendre et détenir de la crypto-monnaie sur Venmo – .

La crypto-monnaie poursuit son ascension vers le grand public alors que Venmo a annoncé mardi matin que les utilisateurs peuvent désormais acheter, vendre et conserver des crypto-monnaies sur l’application de paiement populaire. Venmo est utilisé par plus de 70 millions de clients, et maintenant tous ont la possibilité de rejoindre l’engouement pour la crypto, avec Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash tous disponibles dans l’application. Comme pour les autres transactions, vous pouvez partager chaque achat et vente crypto sur votre flux.

Pour «commencer votre aventure cryptographique», ouvrez le menu dans le coin supérieur droit de l’application Venmo et appuyez sur le bouton Crypto option. Si vous ne voyez pas cette option, cela signifie que la nouvelle fonctionnalité n’a pas encore atteint votre application et vous devriez vérifier l’App Store ou Google Play pour une mise à jour. Une fois l’option disponible, vous pourrez acheter et vendre de la crypto-monnaie en utilisant des fonds de votre solde dans Venmo ou avec de l’argent provenant d’une carte de crédit ou d’un compte bancaire lié. Toutes les transactions de crypto-monnaie sont gérées via l’application Venmo, vous n’aurez donc pas besoin de passer d’un service à l’autre.

Cette annonce intervient quelques mois seulement après que PayPal (la société mère de Venmo) ait introduit la crypto-monnaie sur sa plate-forme et des semaines après avoir commencé à régler des transactions avec crypto dans l’application PayPal.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

«Crypto on Venmo est une nouvelle façon pour la communauté Venmo de commencer à explorer le monde de la cryptographie, dans l’environnement Venmo auquel elle fait confiance et sur laquelle elle s’appuie en tant qu’élément clé de sa vie financière quotidienne», a déclaré Darrell Esch, vice-président directeur général de Venmo. «Peu importe où vous vous trouvez dans votre parcours de crypto-monnaie, la crypto sur Venmo aidera notre communauté à apprendre et à explorer les crypto-monnaies sur une plate-forme de confiance et directement dans l’application qu’elle connaît et aime. Notre objectif est de fournir à nos clients une plate-forme facile à utiliser qui simplifie le processus d’achat et de vente de crypto-monnaies et démystifie certaines des questions courantes et des idées fausses que les consommateurs peuvent avoir. »

En octobre dernier, Venmo a interrogé 2217 clients dans le cadre de l’étude Venmo 2020 sur le comportement des clients afin de déterminer comment tous leurs comportements démographiques, financiers et d’achat évoluaient et ce que l’entreprise pourrait faire pour les aider à s’adapter. Ils ont constaté que plus de 30% des utilisateurs de Venmo avaient déjà commencé à acheter des crypto-monnaies ou des actions, et 20% avaient commencé pendant la pandémie. Maintenant, ils ont encore une autre méthode pour l’acquérir.

Les crypto-monnaies sont incroyablement volatiles et de plus en plus chères, le Bitcoin ayant bondi de plus de 64000 $ par pièce et est tombé en dessous de 54000 $ par pièce au cours de la seule semaine dernière. Si cela ne suffit pas pour vous convaincre de vous éloigner du marché de la cryptographie, vous pouvez commencer avec aussi peu que 1 $ sur Venmo, juste pour vous mouiller les pieds.

Apporter la crypto-monnaie à Venmo rend la crypto encore plus difficile à éviter, mais si vous recherchez un moyen encore plus sûr de stocker votre crypto, consultez notre examen du portefeuille matériel Grey CORAZON.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par le gadget à 30 $ qui vous permet d’ouvrir votre garage avec votre smartphone ou votre voix! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.