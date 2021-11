Vous pouvez maintenant commander la boisson préférée de Taylor Swift chez Starbucks

Les amateurs de Starbucks peuvent désormais commander la boisson préférée de Taylor Swift en seulement deux mots.

Les clients qui commandent « Taylor’s Latte » ou « Taylor’s Version » recevront la boisson préférée du chanteur : un grand café au lait écrémé et au caramel. Cette dernière collaboration entre une chaîne de restauration rapide et une célébrité est lancée pour célébrer à la fois le lancement des tasses de vacances rouges Starbucks et la relance de l’album « Red » de Swift.

Starbucks a laissé des indices énigmatiques de la collaboration sur son compte Twitter. Le 8 novembre, les fans de la chanteuse, les swifties, ont remarqué un tweet de Starbucks disant que c’était la « saison rouge », un clin d’œil au titre de son album. La promotion, qui débute ce vendredi, est également disponible sur l’application Starbucks.

La promotion est prévue avec la sortie de la réédition 2012 de l’album « Red » ce vendredi.

Informations CNN