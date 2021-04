Vous pouvez maintenant commander l’AirTag et l’iPhone 12 violet, livré le 30 avril

L’Apple Store est de retour et vous pouvez désormais commander un AirTag ou quatre, ainsi que l’iPhone 12 violet. Les premières commandes sont livrées le vendredi 30 avril prochain. N’oubliez pas que vous aurez également besoin d’un étui ou d’une boucle de sac AirTags pour attacher l’AirTag. à vos clés ou bagages.

Un seul AirTag coûte 29 $ ou vous pouvez obtenir un pack de quatre pour 99 $. La nouvelle couleur violette est disponible pour l’iPhone 12 (à partir de 799 $) et l’iPhone 12 mini (à partir de 699 $).

L’AirTag est un petit appareil Bluetooth conçu pour rivaliser sur le même marché que le tracker Tile. Vous pouvez attacher un AirTag à un élément de valeur comme un ensemble de clés, puis suivre leur emplacement via l’application Find My sur votre iPhone. L’AirTag n’a pas de GPS intégré. Au lieu de cela, il diffuse un signal Bluetooth que les appareils iOS à proximité détectent et signalent leur emplacement au réseau Find My.

Si vous vous trouvez à proximité, vous pouvez faire en sorte qu’un AirTag joue un son pour l’aider à le localiser ou utiliser la bande ultra-large et profiter d’une expérience de recherche de précision. En utilisant un iPhone 11 ou version ultérieure, une flèche apparaîtra sur l’écran qui pointe directement vers l’emplacement de l’AirTag. La recherche de précision commence à fonctionner à environ 9 mètres de portée.

Si votre article est perdu et qu’il n’est pas près de chez vous, vous pouvez définir l’AirTag en mode Perdu. Cela signifie que toute personne qui trouve votre article dans la nature peut scanner l’AirTag en utilisant NFC (sur iPhone ou Android) qui lancera une page Web affichant des informations de contact comme un numéro de téléphone à appeler.

Un AirTag est alimenté par une pile CR2032 remplaçable. Apple dit que la batterie devrait durer environ un an. Sur l’Apple Store, vous pouvez commander des AirTags en pack unique ou en pack de quatre. Vous pouvez également faire graver le dos de l’AirTag avec un monogramme ou un emoji. Les accessoires AirTag comprennent des porte-clés, des boucles, des options moins chères de Belkin et des options en cuir incroyablement chères de Hermes.

Les AirTags ont été bien accueillis par les critiques lors de leurs premiers travaux pratiques, avec des publications décrivant l’AirTag comme une expérience Apple classique “ fonctionne juste ”.

L’iPhone 12 violet? Eh bien, c’est violet. AirTag et l’iPhone 12 violet seront expédiés à partir de la semaine prochaine, le vendredi 30 avril.

L’AirTag et la nouvelle couleur de l’iPhone faisaient partie des annonces d’Apple lors de son «événement Spring Forward» d’avril. Parmi les autres produits annoncés, citons une nouvelle gamme d’iPad Pro 2021, une nouvelle Apple TV avec Siri Remote repensée et un iMac 24 pouces coloré considérablement redessiné. Ces appareils seront disponibles à la commande à partir du 30 avril et seront expédiés dans la «seconde quinzaine de mai».

