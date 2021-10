Vous pouvez maintenant enfin créer de nouvelles publications à partir d’Instagram sur le Web

En juin de cette année, Instagram a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui permettait à certains utilisateurs de créer de nouvelles publications à partir du Web. Près de cinq mois plus tard, la société a annoncé que la fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs du monde entier d’ici le jeudi 21 octobre (via TechCrunch).

Une fois la fonctionnalité lancée, vous pourrez créer une nouvelle publication à partir de votre PC ou Mac en cliquant sur l’icône nouveau + dans le coin supérieur droit du site Web d’Instagram. En plus des photos, vous pouvez également publier de courtes vidéos à partir du Web.

La possibilité de créer de nouvelles publications à partir du Web n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité qu’Instagram déploie cette semaine. Une nouvelle fonctionnalité expérimentale appelée Collabs permettra aux utilisateurs de co-créer des messages Reels et Feed. Pour commencer, vous devrez inviter un autre utilisateur d’Instagram à collaborer à partir de l’écran de balisage de l’application mobile sur les meilleurs téléphones Android et iPhone. Même si c’est la première fois qu’Instagram annonce la fonctionnalité, il teste « Collabs » avec un petit nombre d’utilisateurs depuis juillet.

Instagram a également annoncé deux nouveaux effets pour Reels : Superbeat et Dynamic Lyrics. Superbeat peut appliquer automatiquement des effets spéciaux à la musique en fonction du rythme de la chanson choisie par l’utilisateur, tandis que Dynamic Lyrics affiche des paroles en 3D qui suivent le rythme de la chanson.

Malgré les nouveaux ajouts, Instagram Reels propose toujours une sélection limitée d’effets pour les créateurs. TikTok, d’autre part, a déjà introduit de nouveaux effets interactifs de taille cette année.

Enfin, Instagram teste une nouvelle façon de lancer des collectes de fonds pour les organisations à but non lucratif. Il existe désormais une option de collecte de fonds dédiée dans le menu Créer, permettant de démarrer une collecte de fonds plus facilement qu’auparavant. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton + en haut à droite de l’écran et de choisir l’option de collecte de fonds.