Vous pouvez maintenant essayer Magic Eraser du Pixel 6 sur votre mobile Android et, oui, cela surprend | La technologie

L’outil vedette des nouveaux Google Pixel 6s qui combinent un logiciel personnalisé et le processeur Tensor est désormais disponible pour presque tous les smartphones Android, bien que ce ne soit pas encore officiel.

Comme nous vous le disions il y a quelques jours, les nouveaux Google Pixels allaient arriver avec un outil super utile pour prendre des photos, qui consistait en une gomme magique qui nous permettait de supprimer les éléments indésirables.

La photo typique sur la plage dans laquelle un enfant jouant au ballon par derrière gâche l’instantané idéal ne sera plus jamais un problème. Et c’est grâce à l’IA de Google et au processeur Tensor innovant qui a généré tant d’attentes… ou du moins c’est ce que nous croyions.

Grâce au capteur principal amélioré de 50Mpx et au reste des capteurs qui l’accompagnent, Google a réussi à créer l’un des meilleurs appareils photo du secteur Android, et ils ont optimisé le logiciel et le matériel (nous parlons du Tensor). Par conséquent, nous avons pensé que cette fonctionnalité était unique.

Heureusement, le fait qu’Android soit ouvert et gratuit nous a tous permis d’essayer la fonction Magic Eraser (celle qui supprime les objets indésirables d’une photo) sur votre téléphone Android, qu’il ne s’agisse pas d’un Pixel.

Pour ca certains développeurs ont créé un fichier APK (via Mishaal Rahman) qui active la gomme magique Pixel 6 sur n’importe quel smartphone Android.

L’APK fait croire à l’application Google Photos que votre smartphone est un Pixel 6 et le reste est explicite en regardant les photos.

Ça oui, car il s’agit d’un APK et n’est pas officiellement pris en charge par le téléphone, nous devons vous prévenir que son installation sur votre téléphone Android peut poser certains problèmes.

Pixel 6 Magic Eraser fonctionne désormais dans Google Photos 5.24 sur les appareils non-Pixel avec pixel prop 👍👍 télécharger 👇 https://t.co/QmHR8knwud pic.twitter.com/rMKDpITcFT – Jay Prakash (@jay__kamat) 28 octobre 2021

La seule chose dont les utilisateurs se plaignent, c’est que l’application des modifications prend un peu plus de temps que nécessaire dans le Pixel 6 (cela peut être dû au processeur Tensor), mais cela fonctionne. Vous savez, si vous allez l’essayer, laissez-le être à vos risques et périls.

Nous l’avons essayé sur un Xiaomi Mi 10T avec MIUI 12.5.6 et cela ne nous a pas quittés, nous ne vous avons donc pas laissé d’exemples.