Vous pouvez maintenant essayer Microsoft Start, le service d’actualités de Windows 11 qui sera également disponible sur Windows 10, iOS et Android | La technologie

Il reste moins d’un mois avant la première de Windows 11, et Microsoft lance déjà les outils et services qui accompagneront le nouveau système d’exploitation.

Microsoft mise beaucoup sur Windows 11, et c’est pourquoi le système d’exploitation ne viendra pas seul. Il sera présenté en première le 5 octobre et sera accompagné de un renouvellement de pratiquement tous les outils et services de la compagnie.

Microsoft Start sera le nouveau service d’actualités de Windows 11, remplaçant Microsoft News. Il sera intégré en tant que widget, l’une des nouvelles fonctions de Windows 11, bien qu’il soit également accessible via n’importe quel navigateur.

De plus, comme nous le dit Business Insider, Microsoft Start sera disponible pour Windows 10, dans la barre des tâches, et pour iOS et Android.

Microsoft Démarrer montrera les nouvelles les plus remarquables à travers plus de 1 000 médias accrédités du monde entier, bien que logiquement ils seront personnalisés par pays.

En utilisant l’IA, nous avons également Ils seront personnalisés en fonction des goûts ou du type d’actualité préféré de chaque utilisateur. De plus, un groupe de journalistes humains modérera le contenu, pour empêcher toute fausse nouvelle de s’infiltrer.

Le meilleur de tous est que il est maintenant disponible pour le test dans n’importe quel navigateur. Vous n’avez qu’à entrer sur ce site, et vous verrez automatiquement les nouvelles les plus marquantes, malheureusement avec un excès de potins et de nouvelles du cœur.

Heureusement, le contenu peut être personnalisé en cliquant sur le bouton dans le coin supérieur droit. Bien que si vous souhaitez enregistrer ces personnalisations, vous devrez vous connecter avec un compte Microsoft.

En plus des informations auxquelles vous avez accès El Tiempo, et des nouvelles du trafic, des sports et de l’argent.

Le contenu est assez similaire à celui de Microsoft News, mais l’organisation de l’actualité et les différentes rubriques semble plus clair et plus élégant, avec différentes couleurs pour différents types d’actualités. Du moins dans la version pour navigateur PC que nous avons testée.

Il reste moins d’un mois pour la sortie de Windows 11, et nous sommes impatients de découvrir ce qu’apportera la version finale, au-delà des bêtas.