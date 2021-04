Vous pouvez maintenant jouer à des jeux N-Gage sur votre téléphone avec cet émulateur

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

Un développeur a publié un émulateur Symbian / N-Gage sur le Google Play Store, qui vous permet de jouer à des jeux N-Gage sur votre smartphone Android.

Le Nokia N-Gage était sans doute le premier téléphone de jeu à proprement parler, offrant un D-pad, des boutons faciaux et des jeux à cartouche en 2003. Il est largement considéré comme un échec commercial, mais il a quand même quelques titres intéressants. .

Désormais, un émulateur Symbian baptisé EKA2L1 a fait surface sur le Google Play Store, et il vous permet en effet d’exécuter des titres N-Gage sur votre téléphone Android actuel. Selon le développeur Play Software, l’émulateur prend en charge le téléphone taco malheureux de Nokia ainsi que Symbian S60v1, S60v3 et S60v5.

Les critiques des utilisateurs pour EKA2L1 suggèrent qu’il prend en charge «presque tous» les titres sortis sur le N-Gage original, et il y avait pas mal de titres fascinants sur la plate-forme. Ceux-ci incluent des jeux comme l’original Tony Hawk’s Pro Skater, Pathway to Glory, Red Faction et Call of Duty.

Un inconvénient notable est que vous devrez télécharger les fichiers système des appareils Symbian que vous avez l’intention d’émuler, plutôt que de pouvoir lire les titres Symbian / N-Gage dès le départ. Bien sûr, Google est votre ami à cet égard.

Il convient également de noter que le processus de configuration est certainement plus complexe que quelque chose comme GameCube, PS2 et d’autres émulateurs de console. Vous devrez installer les fichiers système susmentionnés, tandis que l’exécution des jeux ne semble pas être un simple cas de pointage de l’application vers le répertoire approprié. J’espère donc que nous aurons un processus de configuration beaucoup plus rationalisé dans un proche avenir. Sinon, vous aurez besoin d’un appareil Android 64 bits avec 3 Go de RAM, d’un GPU prenant en charge OpenGL ES 3.0 et d’un «bon» processeur.

Le développeur EKA2L1 a confirmé que la prise en charge de N-Gage 2.0 est en cours, il y a donc l’espoir que les jeux N-Gage QD comme Age of Empires 3, Brothers in Arms, Metal Gear Solid Mobile et Tomb Raider Underworld seront bientôt jouables dans l’émulateur.