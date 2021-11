Vous pouvez maintenant mettre à jour votre Raspberry Pi pour le faire fonctionner plus rapidement | La technologie

Vous pourrez bénéficier d’une augmentation de la fréquence d’horloge grâce à la dernière mise à jour pour le Raspberry Pi 4, et c’est ce que vous devez prendre en compte.

La crise des semi-conducteurs a contraint la Fondation Raspberry Pi à augmenter légèrement le prix de sa toute nouvelle mini carte Raspberry Pi 4, une augmentation de prix temporaire en raison d’une crise des semi-conducteurs qui s’aggravera ce Noël.

Un autre des changements qu’ils ont apportés récemment, et qui sont peut-être passés inaperçus pour de nombreux utilisateurs, c’est que depuis fin septembre ils vendent le Raspberry Pi 4 avec une puce différente de l’originale. Plus précisément, nous parlons de la puce Broadcom BCM2711 qui possède quatre cœurs de 1,5 GHz.

Eh bien, après l’installation Bullseye, la nouvelle version du système d’exploitation pour le Raspberry Pi, nous avons beaucoup d’améliorations de performances et aussi une nouvelle interface, mais aussi la fréquence de la carte mère est augmentée des 1,5 GHz mentionnés à 1,8 GHz dans les modèles compatibles avec 2, 4 et 8 Go de RAM.

De cette façon, si vous avez récemment acheté un Raspberry Pi 4, après avoir installé la mise à jour, vous remarquerez une augmentation automatique de la fréquence.

Concrètement, la Fondation Raspberry Pi a diffusé une image où l’on peut voir les switchs qui indiquent si notre carte est compatible avec cette montée en fréquence.

Dans tous les cas, si vous possédez un ancien modèle Raspberry Pi 4, ne vous inquiétez pas, car ils ont souligné qu’il pourrait également bénéficier d’une augmentation de fréquence, mais avec plus de prudence. Dans ce cas, si vous avez une carte un peu plus ancienne, une fonction a été publiée dans laquelle vous pouvez ajouter la ligne arm_freq = 1800 dans le fichier config.txt.

Si vous avez bien compris, le système d’exploitation il sera capable de déterminer automatiquement quelle serait la meilleure tension pour qu’il fonctionne correctement.et.

Ils ajoutent également qu’il est possible de réduire la fréquence par pas de 50 MHz jusqu’à ce qu’une stabilité soit trouvée. Quoi qu’il en soit, la dernière mise à jour du système d’exploitation de notre Raspberry Pi 4 est une mine d’or et vous devriez la mettre à jour.